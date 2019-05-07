​Нардепы взяли на поруки ветерана АТО, стрелявшего в журналиста в Киеве

В Оболонском районном суде Киева состоялось заседание по делу командира добровольческого подразделения Владимира Регешу (Санта), которого подозревают в том, что он стрелял в киевском кафе и ранил в ногу журналиста Владимира Рунца.

Адвокат подозреваемого попросил провести заседание в закрытом режиме, поскольку причиной конфликта были личные отношения, сообщает Цензор.НЕТ.

Судья, в свою очередь, предложил представителям СМИ и посетителям покинуть зал и таким образом, если граждане не против, добровольно "закрыть" рассмотрение. Однако журналисты остались в зале.

Поручиться за Владимира Регешу выразили желание народные депутаты Оксана Корчинская, Егор Соболев, Андрей Левус, Сергей Высоцкий и Андрей Антонищак. После долгих раздумий в совещательной комнате суд принял решение отпустить добровольца на поруки народных депутатов.

Напомним, инцидент произошел 5 мая около 22:00. Мужчина, находясь на летней террасе заведения "Портер Паб" на столичной Оболони, во время словесного конфликта с компанией молодых людей, которые отдыхали, совершил 6 выстрелов из винтовки. Одна из пуль попала в потерпевшего.