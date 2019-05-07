4 июня в Киеве пройдёт AI Conference - ежегодная конференция по искусственному интеллекту

4 июня компания Smile-Expo проведёт в Киеве уже вторую по счету AI Conference - масштабную конференцию по внедрению искусственного интеллекта в бизнес. Доклады спикеров, успешные кейсы, презентация смарт-продуктов и нетворкинг – ивент станет местом встречи специалистов, которые успешно используют AI-технологии на практике и готовы поделиться опытом.

Программа конференции

Конференция будет включать три тематических блока:

1. Искусственный интеллект и машинное обучение. Спикеры из METRO Cash&Carry Украина, DevRain и других компаний расскажут о том, как с помощью ИИ управлять миллионной базой клиентов и с чего начать внедрение AI- технологий в бизнес.

2. Интернет вещей и анализ данных. Хедлайнерами этого блока станут спикеры из «Vodafone Украина», которые объяснят, чего может достичь бизнес с IoT и Big Data. Отдельно будет представлен доклад об умных маркетинговых стратегиях.

3. Автоматизация и чат-боты. Эксперты расскажут, как автоматизировать электронный документооборот и маркетинг, внедрив AI-решения. Доклады представят спикеры из EDIN, «Клуб Планета Кино» и других компаний.

В конце конференции пройдёт круглый стол, посвящённый успешному развитию бизнеса с применением AI, Machine Learning и IoT.

Зона нетворкинга

На конференции будет обустроена площадка для нетворкинга разработчиков, маркетологов, менеджеров, аналитиков и всех, кто хочет улучшить свой бизнес с помощью AI-технологий. Гости конференции смогут найти деловых партнеров и инвесторов, пообщаться с представителями различных компаний и проконсультироваться, чтобы подобрать нужное решение.

Также в зоне нетворкинга участники мероприятия продемонстрируют свои AI-разработки: сервисы, услуги и приложения в сфере ИИ.

Организатор и место проведения

AI Conference Kyiv проводит международная компания Smile-Expo, которая вот уже 13 лет организовывает мероприятия на стыке бизнеса и инновационных технологий.

Конференция состоится в современном конференц-холле «Оазис» по адресу: Киев, улица Василия Липковского, 1а.

Билеты early bird

Первые 50 билетов на мероприятие продаются по сниженной цене: 1500 UAH (билет на месте стоит 3000 UAH).

Подробности и регистрация – на сайте aiconference.com.ua.