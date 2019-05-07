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На Волыни грузовик врезался в школьный автобус, водитель погиб

В автобусе пассажиров не было.

В селе Шклинь Гороховского района Волынской области днем 7 мая произошло смертельное ДТП, в результате которого один человек погиб.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Сегодня в 16 часов на автодороге в селе Шклинь Гороховского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса и грузовика. Водитель автобуса погиб. В автобусе пассажиров не было", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель автобуса, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении грузовику.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего, следователи Главного управления Национальной полиции в области начнут уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 1 мая в Краматорске при столкновении маршрутки и легкового автомобиля погиб военный.

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