На 91-м году жизни умер известный киевский скульптор Борис Довгань

Среди его работ - памятник Вертинскому, памятники Иоанну Павлу II и Пушкину, а также советский герб Киева.

В Киеве умер известный скульптор Борис Довгань. О смерти Довганя сообщила писательница Татьяна Стус на своей странице в Фейсбуке.

Фото: Едуард Межул Скульптор Борис Довгань у памятника Александру Вертинскому

Борис Довгань родился в Киеве на Приорке 19 августа 1928 года. Он был членом Союза художников Украины с 1965 года, а также Почетным академиком Национальной академии искусств Украины с 2009 года.

Самые известные работы скульптора: памятник «Художникам-жертвам репрессий» (1996), памятник Пушкину в Гурзуфе (1987), памятник Папе Римскому — Иоанну-Павлу II в Киеве на территории посольства Ватикана (2002), мемориальные памятники художнику Николаю Глущенко и композитору Игорю Шамо на Байковом кладбище в Киеве (1982-1986).

Также его авторству принадлежат станковые скульптурные композиции фонтан «Земля и вода» в Новой Каховке (1979), мраморные блоки с рельефами «Христос молящийся», «Ученики, которые уснули», «Мадонна», «Меркурий» в Белой Церкви (2000-2008). Особое место среди знаменитых его работ занимает герб Киева времен СССР — «Золотая ветвь каштана».

В марте 2019 года в Киеве открыли памятник актеру Александру Вертинскому работы Довганя.