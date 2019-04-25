"Мстители: Завершение": Последний круг на карусели

В украинский прокат выходит завершительная часть “Мстителей” – супергеройской саги от Marvel, которая длилась 11 лет. Ясное дело, что финал этот промежуточный, и студия уже готовит так называемую четвертую фазу, где, возможно, познакомит нас с новыми героями, а, возможно, продолжит вспахивать поле старых.

Фото: B&H Кадр из фильма "Мстители: Завершение"

Любопытно, что 2019-й год станет годом завершения трех больших саг современной поп-культуры, из которых две, что примечательно, вертятся вокруг персонажей с фамилией Старк. Финал “Игры престолов” назначен на середину мая, а с сагой Скайуокера зрители попрощаются (впрочем, не факт, что навсегда) в декабре на фильме Джей Джей Абрамса. Как и соседние аттракционы в Луна-парке, “Мстители” и все фильмы MCU всегда были о чем-то большем, чем о просто зарабатывании денег большими студийными боссами – они стали современными сказками, которые не рассказывают у костра, а обсуждают на форумах и в социальных сетях.

Есть большой соблазн попытаться проанализировать значение четвертой части “Мстителей” в индустриальном ключе – в определенном смысле, это уникальный продукт, раcсчитанный на тех, кто уже знаком с предысторией, и не разменивающийся на объяснения, кто кому кем приходится. Неофитам смотреть “Завершение” будет, возможно, не так интересно, как тем, кто следит с MCU с 2008 года. (Впрочем, если вы не видели ни одного фильма вселенной Марвел и вдруг попали на этот, расскажите нам о своих впечатлениях, а если все-таки решите подготовиться, то ваша программа минимум – первые “Железный человек”, “Тор” “Капитан Америка” и те же “Мстители”).

Но даже при этом новые “Мстители” могут стать самым кассовым фильмом в истории, побив рекорд “Аватара”.

Главное достоинство нового фильма братьев Руссо – это все же не спецэффекты и не сцены эпических битв. Как удачно заметил один из американских видеоблоггеров, секрет популярности фильмов Марвел – в том, что экшн там не затмевает характеры героев, по сути, всё самое важное случается в промежутке между экшном, в диалогах и взаимодействии.

Фото: B&H Кадр из фильма "Мстители: Завершение"

В этом плане “Мстители: Завершение” – достойный финал для этого многочасового марвеловского киносериала. В нем доводятся до конца арки ключевых персонажей – Железного человека (Роберт Дауни-младший), Капитана Америки (Крис Эванс), Тора (Крис Хэмсворт), Халка (Марк Руффало) , Черной вдовы (Скарлетт Йоханнсон) и даже Соколиного глаза (Джереми Реннер), который, как мы поняли из трейлера, стал персонажем по имени Ронин.

Общая травма для всех Мстителей: их поражение в “Войне бесконечности”. Оказывается, что герои не всесильны. Оказывается, что мщение, заданное им в названии, больше не работает, и что нужно искать какой-то другой путь. Кто-то сломлен скорбью, кто-то разочарован в своих (супер)силах, кто-то считает, что любые попытки исправить ситуацию приведут к еще худшей развязке, а кто-то находит себя в этом кризисе и примиряется с собственной природой. Вполне человеческие сценарии. И, что самое главное, логично проистекающие из личностей каждого героя и их прошлого.

Тони Старк с его многослойными отношениями с отцом и квази-сыном; Стив Роджерс с его бесконечной готовностью сражаться за общее благо ценой личной жизни; Тор, разочарованный в том, что его божественная природа никого не спасла; Наташа Романова, уверенная в том, что она – монстр и ей нужно искупить свою вину за реки пролитой на спецоперациях крови; Халк, который не может найти баланс между интеллигентным доктором наук и зеленым монстром, крушащим все на свете; и, наконец, Клинт Бартон, примеряющий на себя образ мстителя, но продолжающий болтаться на втором плане и идти в паре с Черной вдовой. Все эти истории получат развитие (а некоторые и завершение) в последних “Мстителях” – какие-то из них провиснут, но в целом это будет удовлетворяющий эмоционально финал.

Собственно, еще одно важное достоинство “Завершения” – это эмоциональные американские горки, на которые братья Руссо усаживают зрителя. Как обычно, режиссеры фильмов Marvel не являются новаторами в кинематографическом плане, и это, пожалуй, самое слабое место франшизы, но им удалось то, чего не удалось создателям новых фильмов DC Comics – сколотить банду персонажей в спектре от андердогов (“Стражи галактики”) до полубогов (“Мстители”), к которым зрителям стало легко подключиться.

Тем сложнее будет с героями прощаться (во всяком случае, с теми из них, кого играют актеры с истекающими контрактами), но Руссо умудрились сделать так, что прощание это происходит на очень здоровой, цельной ноте. Какой будет киновселенная Marvel после такой насыщенной эмоциями вершины – сказать сложно, ведь держать планку студии будет непросто. Но это было отличное путешествие.

В прокате с 25 апреля.