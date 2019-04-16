Первая серия финального сезона "Игры престолов" собрала рекордное количество зрителей

По данным HBO, серию посмотрело 17,4 млн человек - на ТВ и онлайн.

Старт финального сезона популярного сериала "Игра престолов" собрал рекордное, как для первых серий сезонов, количество зрителей.

Как сообщает Variety со ссылкой на HBO, премьера сезона собрала 17,4 млн зрителей на всех платформах на ТВ и стриминговых сервисах канала. Издание отмечает, что это только количество тех, кто посмотрел серию в воскресенье - общая аудитория вырастет, когда люди посмотрят серию в другие дни.

7-й сезон стартовал с 16,1 млн зрителей (в день просмотра), а финал сезона посмотрело 16,9 млн зрителей.

В среднем, если считать общие просмотры - как в дни показа серии, так и после, - среднее количество просмотров серий 7-го сезона - 32,8 млн зрителей, у 6-го - 25,7 млн. У первого - 9,3 млн.

В 2017 году стало известно, что общее количество нелегальных просмотров "Игры престолов" достигло 1 млрд.