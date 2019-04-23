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Украина передала Франции картину Синьяка, найденную ​у подозреваемых в убийстве ювелира

Посол поблагодарила украинских правоохранителей.

Национальная полиция передала Франции картину художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" стоимостью 1,5 млн долларов, найденную у подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева в Киеве.

Об этом сообщила в своем микроблоге Twitter посол Франции Изабель Дюмон.

Она поблагодарила украинских правоохранителей за оперативное обнаружение картины, похищенной год назад.

"Это как бальзам на душу после того, что случилось с Нотр-Дамом", - заявила Дюмон.

Посол также поблагодарила министра внутренних дел Арсена Авакова за успешное проведение выборов президента.

Напомним, 15 апреля полиция задержала троих подозреваемых в убийстве владельца ювелирного бизнеса Сергея Киселева в Киеве. Среди изъятых у одного из подозреваемых вещей, обнаружили несколько картин. Одной из них являлась картина Синьяка, которая в прошлом году была похищена во Франции из музея в городе Нанси.

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