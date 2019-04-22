На литературную премию Европейского союза претендует три украинских автора

Литературная премия Европейского союза, которая вручается ежегодно для промоции молодых авторов из европейских стран, объявила список претендентов от Украины.
Как сообщает Читомо, на премию претендуют Виктория Амелина, Маркиян Камыш и Гаська Шиян.
Викторию Амелину номинировали за роман "Дом для Дома" ("Видавництво Старого Лева", 2017), Маркиян Камыш - за повесть "Чормет" ("Нора-друк", 2017), а Шиян - за роман "За спиной" (издательство "Фабула", 2019).
В состав украинского жюри в этом году вошли Андрей Курков, Александра Коваль, Ольга Гнатюк, Остап Сливинский и Ирина Славинская. Они номинировали авторов на соискание премии, а утверждает список - консорциум премии.
На премию могут претендовать авторы художественной прозы, в целом написавшие не меньше двух, но не больше четырех книг.
В этом году Украина впервые присоединилась к литературной премии Европейского союза.
Имя лауреата станет известно 22 мая, когда будут объявлены победители премии от всех стран-участниц.