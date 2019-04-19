В конкурсе короткометражных фильмов в Каннах участвует украинско-британский фильм

Каннский кинофестиваль объявил участников конкурса короткометражных фильмов.
Как сообщает пресс-служба, в конкурсе заявлено 11 работ – 9 игровых, одна анимация и один документальный фильм.
Среди участников – фильм израильского режиссера Декеля Беренсона "Анна", снятый в украинско-израильско-британской ко-продукции. Это третий фильм Беренсона.
"Анна" снята полностью в Украине и на украинском языке. С украинской стороны продюсерами выступили Виталий Шереметьев и Ольга Безхмельницина.
Главная героиня, согласно синопсису, живет на востоке Украины и, услышав объявление по радио, едет на вечеринку с американцами, чтобы найти свою любовь. Ее играет Светлана Барандич, актриса театра и сериалов на телевидении. Кроме того, в фильме снялись Анастасия Вязовская, Лина Чернодуб и Эрик Р. Гилиет.
Конкурс короткометражных фильмов в этом году в Каннах судит жюри под председательством Клэр Дени.
Полный список участников конкурса можно посмотреть на сайте кинофестиваля.
Напомним, вчера стало известно, что в конкурс "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля отобрали украинский фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой".