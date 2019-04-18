Канны-2019: в основном конкурсе – новые фильмы Альмодовара и Долана (список)

Стали известны участники официальной программы 72-го Каннского кинофестиваля.
Генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо объявил отобранные в этом году фильмы – 90% названий, остальные объявят ближе к началу киносмотра. Темами нынешних Канн он объявил "романтизм и политику".
Ранее стало известно, что фильм открытия – "Мертвые не умирают" Джима Джармуша – также участвует в основном конкурсе. Церемонию открытия будут транслировать во французских кинотеатрах.
В конкурсе:
- "Боль и слава" Педро Альмодовара;
- "Предатель" Марко Беллоккьо;
- "Озеро диких гусей" Дьяо Ина;
- "Паразит" Пон Чжун Хо;
- "Молодой Ахмет" братьев Дарденн;
- "О, милость!" Арно Деплешена;
- "Атлантика" Мати Диоп;
- "Маттиас и Максим" Ксавье Долана;
- "Малыш Джо" Джессики Хауснер;
- "Извини, мы скучали по тебе" Кена Лоуча;
- "Отверженные" Ладжа Ли;
- "Скрытая жизнь" Терренса Малика;
- "Бакурау" Клебера Мендонса Фильо и Хулиано Дорнеллес;
- "Свистуны" Корнелиу Порумбою;
- "Фрэнки" Айры Сакса;
- "Портрет молодой девушки в огне" Селин Скьямма;
- "Наверное, это рай" Элиа Сулейман;
- "Сибил" Жюстин Трие.
Вне конкурса:
- "Лучшие годы жизни" Клода Лелуша;
- "Рокетмен" Дектстера Флетчера (байопик про Элтона Джона);
- две серии сериала Николаса Виндинга Рефна "Слишком стар, чтобы умереть молодым" (эпизод 4 и 5);
- "Диего Марадона" Азифа Кападии;
- "Прекрасная эпоха" Николаса Бедо.
В секции "Полуночные сеансы" – "Гангстер, коп и дьявол" Ли Вон-Тэ.
В специальных сеансах – "Доля" Пиппы Бьянко, документальный фильм; документальный фильм Вернера Херцога "Family Romance, LLC", "Томмазо" Абеля Феррары, "Для Самы" Аль Катеаб и Эдварда Уоттса; фильм Алена Кавалье "О том, что такое быть живым и что есть знание".
Судить фильмы основного конкурса будет международное жюри, которое возглавил режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту. Полный состав жюри объявят позднее.
Почетную "Золотую пальмовую ветвь" за заслуги в кино в этом году присудят Алену Делону.
Напомним, во втором по важности конкурсе фестиваля, "Особом взгляде", в этом году участвует украинский фильм – полнометражный дебют Наримана Алиева "Домой".
Участников "Двухнедельника режиссеров" и "Недели критики" объявят позднее.