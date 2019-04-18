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ГлавнаяКультура

Канны-2019: в основном конкурсе – новые фильмы Альмодовара и Долана (список)

Судить фильмы будет жюри во главе с режиссером Алехандро Гонсалесом Иньярриту.

Канны-2019: в основном конкурсе – новые фильмы Альмодовара и Долана (список)
Постер 72-го Каннского кинофестиваля
Фото: Festival de Cannes

Стали известны участники официальной программы 72-го Каннского кинофестиваля.

Генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо объявил отобранные в этом году фильмы – 90% названий, остальные объявят ближе к началу киносмотра. Темами нынешних Канн он объявил "романтизм и политику".

Ранее стало известно, что фильм открытия – "Мертвые не умирают" Джима Джармуша – также участвует в основном конкурсе. Церемонию открытия будут транслировать во французских кинотеатрах.

В конкурсе:

  • "Боль и слава" Педро Альмодовара;
  • "Предатель" Марко Беллоккьо;
  • "Озеро диких гусей" Дьяо Ина;
  • "Паразит" Пон Чжун Хо;
  • "Молодой Ахмет" братьев Дарденн;
  • "О, милость!" Арно Деплешена;
  • "Атлантика" Мати Диоп;
  • "Маттиас и Максим" Ксавье Долана;
  • "Малыш Джо" Джессики Хауснер;
  • "Извини, мы скучали по тебе" Кена Лоуча;
  • "Отверженные" Ладжа Ли;
  • "Скрытая жизнь" Терренса Малика;
  • "Бакурау" Клебера Мендонса Фильо и Хулиано Дорнеллес;
  • "Свистуны" Корнелиу Порумбою;
  • "Фрэнки" Айры Сакса;
  • "Портрет молодой девушки в огне" Селин Скьямма;
  • "Наверное, это рай" Элиа Сулейман; 
  • "Сибил" Жюстин Трие.

Вне конкурса:

  • "Лучшие годы жизни" Клода Лелуша;
  • "Рокетмен" Дектстера Флетчера (байопик про Элтона Джона);
  • две серии сериала Николаса Виндинга Рефна "Слишком стар, чтобы умереть молодым" (эпизод 4 и 5);
  • "Диего Марадона" Азифа Кападии;
  • "Прекрасная эпоха" Николаса Бедо.

В секции "Полуночные сеансы" – "Гангстер, коп и дьявол" Ли Вон-Тэ. 

В специальных сеансах – "Доля" Пиппы Бьянко, документальный фильм; документальный фильм Вернера Херцога "Family Romance, LLC", "Томмазо" Абеля Феррары, "Для Самы" Аль Катеаб и Эдварда Уоттса; фильм Алена Кавалье "О том, что такое быть живым и что есть знание".

Судить фильмы основного конкурса будет международное жюри, которое возглавил режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту. Полный состав жюри объявят позднее.

Почетную "Золотую пальмовую ветвь" за заслуги в кино в этом году присудят Алену Делону.

Напомним, во втором по важности конкурсе фестиваля, "Особом взгляде", в этом году участвует украинский фильм – полнометражный дебют Наримана Алиева "Домой".

Участников "Двухнедельника режиссеров" и "Недели критики" объявят позднее.

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