Канны-2019: в основном конкурсе – новые фильмы Альмодовара и Долана (список)

Судить фильмы будет жюри во главе с режиссером Алехандро Гонсалесом Иньярриту.

Стали известны участники официальной программы 72-го Каннского кинофестиваля.

Генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо объявил отобранные в этом году фильмы – 90% названий, остальные объявят ближе к началу киносмотра. Темами нынешних Канн он объявил "романтизм и политику".

Ранее стало известно, что фильм открытия – "Мертвые не умирают" Джима Джармуша – также участвует в основном конкурсе. Церемонию открытия будут транслировать во французских кинотеатрах.

В конкурсе:

"Боль и слава" Педро Альмодовара;

"Предатель" Марко Беллоккьо;

"Озеро диких гусей" Дьяо Ина;

"Паразит" Пон Чжун Хо;

"Молодой Ахмет" братьев Дарденн;

"О, милость!" Арно Деплешена;

"Атлантика" Мати Диоп;

"Маттиас и Максим" Ксавье Долана;

"Малыш Джо" Джессики Хауснер;

"Извини, мы скучали по тебе" Кена Лоуча;

"Отверженные" Ладжа Ли;

"Скрытая жизнь" Терренса Малика;

"Бакурау" Клебера Мендонса Фильо и Хулиано Дорнеллес;

"Свистуны" Корнелиу Порумбою;

"Фрэнки" Айры Сакса;

"Портрет молодой девушки в огне" Селин Скьямма;

"Наверное, это рай" Элиа Сулейман;

"Сибил" Жюстин Трие.

Вне конкурса:

"Лучшие годы жизни" Клода Лелуша;

"Рокетмен" Дектстера Флетчера (байопик про Элтона Джона);

две серии сериала Николаса Виндинга Рефна "Слишком стар, чтобы умереть молодым" (эпизод 4 и 5);

"Диего Марадона" Азифа Кападии;

"Прекрасная эпоха" Николаса Бедо.

В секции "Полуночные сеансы" – "Гангстер, коп и дьявол" Ли Вон-Тэ.

В специальных сеансах – "Доля" Пиппы Бьянко, документальный фильм; документальный фильм Вернера Херцога "Family Romance, LLC", "Томмазо" Абеля Феррары, "Для Самы" Аль Катеаб и Эдварда Уоттса; фильм Алена Кавалье "О том, что такое быть живым и что есть знание".

Судить фильмы основного конкурса будет международное жюри, которое возглавил режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту. Полный состав жюри объявят позднее.

Почетную "Золотую пальмовую ветвь" за заслуги в кино в этом году присудят Алену Делону.

Напомним, во втором по важности конкурсе фестиваля, "Особом взгляде", в этом году участвует украинский фильм – полнометражный дебют Наримана Алиева "Домой".

Участников "Двухнедельника режиссеров" и "Недели критики" объявят позднее.