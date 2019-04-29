В Польше умер сооснователь "Солидарности" Кароль Модзелевский

28 апреля в Варшаве в возрасте 81 года скончался выдающийся деятель демократической оппозиции в Польше, бывший сенатор, историк, профессор Кароль Модзелевский.
Об этом пишет "Радио Польша".
В марте 1968 года он был одним из инициаторов студенческих протестов в Варшавском университете.
В 1980-81 годах был пресс-секретарем профсоюза "Солидарность".
За свою деятельность в период Польской Народной Республики провел в тюрьмах в общей сложности 8 с половиной лет. Его обвиняли в участии в массовых беспорядках и попытке свержения политического строя.
После трансформации 1989-90 годов был избран сенатором.
Профессор Кароль Модзелевский был членом Польской академии наук. Он специализировался на изучении раннего Средневековья.