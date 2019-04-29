В Польше умер сооснователь "Солидарности" Кароль Модзелевский

Выдающийся польский деятель скончался в возрасте 81 года.

28 апреля в Варшаве в возрасте 81 года скончался выдающийся деятель демократической оппозиции в Польше, бывший сенатор, историк, профессор Кароль Модзелевский.

Об этом пишет "Радио Польша".

В марте 1968 года он был одним из инициаторов студенческих протестов в Варшавском университете.

В 1980-81 годах был пресс-секретарем профсоюза "Солидарность".

За свою деятельность в период Польской Народной Республики провел в тюрьмах в общей сложности 8 с половиной лет. Его обвиняли в участии в массовых беспорядках и попытке свержения политического строя.

После трансформации 1989-90 годов был избран сенатором.

Профессор Кароль Модзелевский был членом Польской академии наук. Он специализировался на изучении раннего Средневековья.