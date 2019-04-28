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The Sunday Telegraph: ИГИЛ может планировать новые теракты на курортах Азии и Африки

Самыми уязвимыми являются Индия, Мальдивы и курорты в Кении и Танзании.

The Sunday Telegraph: ИГИЛ может планировать новые теракты на курортах Азии и Африки
Фото: EPA/UPG

Террористическая организация ИГИЛ может планировать новые нападения на туристические объекты наподобие взрывов в Шри-Ланке, где погибли более 250 человек.

Об этом в воскресенье, 28 апреля, британская газета The Sunday Telegraph со ссылкой на сотрудников разведки.

Самыми уязвимыми целями для терактов теперь являются Индия, Мальдивы и восточноафриканские курорты в Кении и Танзании, отмечает "Немецкая волна".

По словам одного из собеседников The Sunday Telegraph, управление де-факто государством в Сирии и Ираке отнимало у боевиков много времени, которого теперь достаточно, чтобы заниматься пропагандой своих идей. "И они делают это, осуществляя атаки", - приводит газета слова источника в разведслужбе.

Напомним, взрывы в трех пятизвездочных отелях в столице Шри-Ланки Коломбо, а также в трех католических храмах страны прогремели почти одновременно 21 апреля. Позже появилась информация о седьмом и восьмом взрыве - один из них был устроен смертником, когда полиция пришла к нему с обыском, а еще один - у зоопарка в пригороде Коломбо. Кроме того, было обезврежено взрывное устройство поблизости от крупнейшего шри-ланкийского аэропорта Бандаранаике.

Жертвами терактов, совершенных на Пасху, стали более 250 человек, около 500 получили ранения. Среди погибших - свыше 30 иностранцев.

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