Нелегальный бизнес был налажен в Николаевской и Хмельницкой областях.

В Николаеве пограничники вместе с фискальной службой «накрыли» крупный центр незаконного распространения контрабандных сигарет. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Так, оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы совместно с сотрудниками оперативного управления ГУ ДФС Николаевской и Херсонской областей, в процессуальным руководством прокуратуры Херсонской области и за силовой поддержке спецподразделения «Дозор» разоблачили мощный центр по незаконному обороту подакцизных товаров, а именно сигарет.

К такому бизнесу были привлечены десятки людей с разных областей. Главный центр был в Николаеве. Также там действовал так называемый Call-center, где собирались данные о заказе, а также велась документация и бухгалтерия. В Хмельницком действовал склад по накоплению и отправке контрабанды к заказчикам.

По предварительным данным, продажи осуществлялись на сотни тысяч долларов США, причем в документах фигурировали и российские рубли.

В рамках открытого уголовного производства и постановления суда, сотрудники пограничной и фискальной службы провели обыски в Николаевской и Хмельницкой областях.

В «главном» офисе правоохранители обнаружили около сотни SIM-карт, пачки сигарет различных марок, предварительно для презентации, документы и другие доказательства. На складе было обнаружено около 900 ящиков сигарет. Сумма оценки еще устанавливается, она может составлять несколько миллионов гривен.

Сейчас проводятся следственные действия, граждане, организовали этот бизнес, подозреваются в нарушении ч.1 статьи 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК.

Напомним, в начале мая 2019 года на неподконтрольной территории Луганской области боевики "ЛНР" заявили о задержании контрабандной партии сигарет на 40 млн рублей, которые были изготовлены на территории "ДНР".

Во время осмотра на складе нашли и изъяли 1 тыс. 679 коробок с сигаретами Marlboro производства "ДНР" и четыре автомобиля. Общая сумма изъятого товара составила 40 млн рублей.