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9 мая охранять порядок будут 16 тыс. правоохранителей

Ожидается более 600 тыс. участников в массовых мероприятиях.

9 мая охранять порядок будут 16 тыс. правоохранителей
Фото: Макс Требухов

16. тыс правоохранителей будут обеспечивать охрану правопорядка в День победы 9 мая. Об этом на пресс-конференции сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"В этом году расчет силовых средств мы проводили исходя из поданных заявок, их поступило более 1 200. Участников ожидается более 600 тыс. человек. Поэтому ситуационные центры переведены в чрезвычайный режим работы. В целом по стране безопасность будут обеспечивать более 16 тыс. правоохранителей", - сказал Тракало.

Наиболее активные массовые мероприятия ожидаются в Киеве, Одессе, Запорожье, Днипре, Николаеве, Кривом Роге, Мелитополе и Бердянске.

Раннее Нацполиция прогнозировала участие в массовых мероприятиях 8 (День памяти и примирения) и 9 мая (День Победы) 220 тыс. человек.

Напомним, 9 мая в Киеве возле парка Славы ограничат движение всех видов транспорта, в связи с проведением памятных мероприятий, приуроченных к дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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