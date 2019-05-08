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Меган Маркл и принц Гарри показали первое фото новорожденного сына

Королевская пара еще не сообщила имя ребенка.

Фото: EPA/UPG

В среду, 8 мая, принц Гарри и Меган Маркл показали миру своего сына, который появился на свет 6 мая. Об этом пишет Daily Mail.

Впервые на публике малыш появился в Виндзорском замке, где семья находилась с момента рождения ребенка.

"Это волшебно и удивительно. Он был нашей мечтой, поэтому это была особенная пара дней. У меня есть два лучших парня в мире, поэтому я действительно счастлива. У него замечательный характер, он очень спокойный", - поделилась своими впечатлениями молодая мама Меган Маркл.

Фото: dailymail.co.uk

Имя ребенка пока что не оглашено, а на вопрос, на кого больше похож малыш, молодые родители отвечают, что пока что его внешность меняется очень быстро.

Напомним, герцогиня Сассекская Меган Маркл родила первенца в понедельник, 6 мая. Новорожденный принц является седьмым в очереди на королевский трон.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

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