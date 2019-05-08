Молдова і Україна: підсумки останніх чотирьох років

З огляду на це LB.ua пропонує поглянути на останні кілька років українсько-молдавських відносин з 2015 року.

По-третє, Україна раптово зняла санкції з придністровського металургійного заводу після прохання прем'єра Молдови. Експерти пояснюють цей крок давніми і дуже тісними взаємовідносинами між президентом України Петром Порошенком та тіньовим господарем Молдови, оліграхом та лідером місцевої Демократичної партії Владом Пахотнюком.

По-друге, на цьому фоні відбулося звільнення Посла України в Молдові Івана Гнатишина . Як потім пояснив міністр закордонних справ Павло Клімкін, звільнення не спонтанне, а узгоджене напередодні президентом і послом.

По-перше, увагу привертає триваюча майже другий місяць політична криза — після парламентських виборів партії не можуть домовитись про створення більшості, яка має призначити уряд.

Політичні орбіти

В політичній сфері між двома країнами діалог суттєво активізувався – в першу чергу з метою забезпечення підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Оскільки президент Молдови Ігор Додон відзначається чіткою проросійською позицією, то відносини між офіційним Києвом та Кишиневом будувались без його участі – партнером президента України виступав прем’єр-міністр Молдови. На решті рівнів зустрічі відбувались симетрично посадам — на рівні спікерів обох парламентів, а також глав урядів двох країн.

Фото: EPA/UPG Прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп і прем'єр України Володимир Гройсман відповідає на запитання журналістів під час спільної прес-конференції в Кишиневі, Молдова, 5 жовтня 2018.

В цілому з 2015 року відбувалося щонайменше 10 контактів на рік на найвищому політичному рівні. Зокрема, після більш ніж 15-річної перерви з візитами Молдову відвідали прем’єр-міністр України (жовтень 2017) та голова Верховної Ради України (березень 2018).

Результатом в тому числі цієї роботи стала позиція Молдови щодо окупації Криму та війни на Донбасі: Кишинів чітко та послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, засуджує окупацію Росією півострова та російську військову агресію на сході нашої держави. Тричі поспіль Молдова ставала співавтором проекту резолюції Генасамблеї ООН «Стан з правами людини в АР Крим та у м. Севастополь (Україна)» та проекту резолюції ГА ООН «Питання мілітаризації АР Крим та м.Севастополя (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів».

У вересні 2018 започатковано діяльність Міжпарламентської асамблеї «Україна-Молдова-Грузія». А в грудні 2018 створено робочу платформу між Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Бюро реінтеграції Республіки Молдова та Міністерством з питань примирення і громадянської рівності Грузії. Ці кроки розширили і консолідували зусилля для більш ефективної протидії російській агресії також і на інші країни регіону.

В цей період також відбувався обмін на експертному рівні: проведено низку конференцій та круглих столів за участю відомих українських експертів, які розвінчували російську пропаганду та доводили об'єктивну інформацію про події в Україні (зокрема в зоні АТО/ООС, в окупованому Криму, про факти воєнної агресії РФ проти України). Натомість журналісти Молдови в складі прес-турів відвідували Україну.

Кордон

На українсько-молдовському державному кордоні нове дихання отримав процес запровадження спільного контролю в міжнародних пунктах пропуску. Зокрема, підписано нову міжурядову Угоду про організацію спільного контролю в пунктах пропуску на українсько-молдовському державному кордоні, що відкриває можливість поширити практику організації спільного контролю на всій ділянці кордону з Молдовою, у т.ч. на його придністровському сегменті. Так, 17 липня 2017 року президент України Петро Порошенко та прем’єр-міністр Молдови Павел Філіп взяли участь у церемонії запровадження спільного контролю на міжнародному пункті пропуску «Кучурган», а 28 грудня 2018 року – відкрили спільний пункт пропуску «Маяки-Паланка-Удобне».

Фото: bessarabiainform.com Спільний українсько-молдавський пункт пропуску «Паланка - Маяки - Удобне»

Надано поштовх процесу демаркації українсько-молдовського державного кордону. На щоквартальній основі відбуваються засідання Спільної українсько-молдовської демаркаційної комісії та її робочих органів. На завершальній стадії знаходиться винесення лінії державного кордону на місцевість. Зокрема, залишається встановити ще один демаркаційний знак на придністровському сегменті спільного з Молдовою кордону.

Придністровське врегулювання

Від дислокованої у Придністров’ї російської ОГРВ (Оперативної групи російських військ) та складів боєприпасів у селі Ковбасна, які розміщені неподалік від кордону з Україною, постійно надходить загроза безпеці. Тому Київ наполягав на розгляді так званого «третього кошику» політичних питань. Головним пунктом у цьому пакеті залишається надання Придністровському регіону особливого статусу (за прикладом Гагаузького автономно-територіального утворення на півдні країни) у складі єдиної і неподільної Молдови, на принципах суверенітету і територіальної цілісності молдавської держави. Офіційний Кишинів неодноразово заявляв про свою готовність обговорювати це питання, однак Тирасполь завжди відповідаа відмовою.

Підтримуючи суверенітет і територіальну цілісноість Молдови Київ став співавтором запропонованого молдовською стороною проекту резолюції ГА ООН «Про повне та безумовне виведення іноземних військ з території Республіки Молдова» (прийнято 22 червня 2018).

Фото: mil.ru Російські військові в Придністров'ї

Завдяки активній позиції України в рамках переговорного процесу з придністровського врегулювання у форматі «5+2» вдалося досягти суттєвих зрушень у вирішенні низки соціально-економічних проблемних питань. Основним серед них є реалізація з вересня 2018 року механізму участі придністровського автотранспорту у міжнародному дорожньому русі.

Торговельно-економічна сфера та секторальна співпраця

Впродовж останніх трьох років спостерігається тенденція до збільшення двостороннього товарообігу з Молдовою, який за підсумками 2018 року майже досяг 1 млрд. дол. США (у 2015 р. товарообіг становив 638 млн. дол. США).

У 2017 році Україна відновила поставки електроенергії на ринок Молдови.

Після 6-річної перерви було відновлено засідання Міжурядової українсько-молдовської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва (14-те засідання відбулось 18-19 вересня 2017 у м.Одеса).

Для зміцнення енергетичної безпеки України забезпечено співпрацю за проектом об’єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E.

Міст Унгурь - Бронниця

Відкрито для автомобільного руху міст через р.Дністер «Бронниця-Унгурь» (у тестовому режимі), ініційовано питання щодо доцільності будівництва нового мосту в районі н.п. Ямпіль і Сорока та відновлення залізничної ділянки «Березине-Басарабяска». Ці кроки посилюють транспортний потенціал України та Молдови у європейському напрямку.

У вересні 2018 року започатковано роботу Комісії зі сталого використання та охорони басейну річки Дністер із залученням міжнародних експертів, ініційовано звернення глав урядів України та Молдови до керівництва ЄК щодо залученням європейської фінансово-технічної та експертної підтримки для діяльності цієї Комісії.

Договірно-правова база

У період 2016-2017 роки підписано близько 15 двосторонніх документів. Найважливішими серед є: міжурядова Угода про реадмісію осіб та Імплементаційний протокол про порядок її реалізації; міжвідомчий Протокол щодо організації спільного контролю в міжнародному пункті пропуску «Рені-Джурджулешть» на території України; міжвідомчий Протокол щодо організації спільного контролю в міжнародному пункті пропуску «Маяки-Паланка-Удобне» на території Молдови; протокол про взаємний захист секретної інформації; міжурядова Угода про спільний контроль осіб, транспортних засобів, товарів і предметів у спільних пунктах пропуску на українсько-молдовському державному кордоні.

Також завершено переговорний процес та підписано документи, що передбачають лібералізацію автомобільного та авіаційного сполучення.

Культурно-гуманітарне співробітництво

Впродовж декількох років уряд Молдови виділяє близько 300 путівок для дітей зі східних областей України, а також дітей постраждалих та загиблих учасників проведення ООС/АТО у Дитячий реабілітаційний центр «Сергіївка» (Одеська область) та у літні табори в Молдові.

Київ вважає дружнім кроком те, що Молдова стала співавтором в ГА ООН Спільної декларації з 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Фото: EPA/UPG

Заділ на майбутнє

Разом з тим, у відносинах між Україною та Молдовою не так все безхмарно. Відсутність гнучкості у позиції молдовської сторони не дозволила досягти суттєвого прогресу в:

а) оформленні прав власності України на частину водозливної греблі Дністровського гідроенергетичного комплексу, розташованої на території Молдови

б) укладанні міжурядової Угоди про забезпечення функціонування Дністровського комплексного гідровузла (за нинішніх обставин питання набуває для України особливого значення у контексті забезпечення енергетичної безпеки держави)

с) демаркації державного кордону в районі н.п. Джурджулешть

д) оформленні прав власності прав власності Молдови на майно на території України (25 об‘єктів, які були побудовані Молдовою за часів СРСР — в основному це санаторії на Одещині і пару гранітних кар‘єрів).

Зазначені питання входять до т.зв. «пакетних» домовленостей, які були зафіксовані у Протоколі 13-го засідання Міжурядової українсько-молдовської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва (10-11 грудня 2011 р у м. Кишинів) та передбачають одночасне підписання й обмін відповідними документами.

Так що роботи для нового посла України в Молдові, хто б ним не став — ще більше ніж достатньо.