Сценарий №2. Что делать, если президентом Украины станет Владимир Зеленский

Одна из проблем демократии в том, что пользуясь ее механизмами к власти могут прийти случайные люди. В том числе, на должность главы государства. Но лучше демократии лучше пока ничего не придумано.

Фото: EPA/UPG

Владимир Зеленский, набравший 30% после первого тура выборов президента, перед туром вторым все еще остается «темной лошадкой» для украинцев и иностранных партнеров.

Публичное общение со СМИ, где могут прозвучать острые вопросы – строго регламентировано. Взамен его команда заполняет информационное поле смонтированными видеоверсиями встреч с избранными медиа или постановочными видеороликами.

Программу кандидата в президенты разъясняют преимущественно члены его штаба, а не сам Зеленский, так что понять настоящие намерения кандидата пока тяжело.

Иностранные политики и дипломаты, которые общались с Зеленским лично, непублично говорят о его некомпетентости и неготовности к посту президента.

Таким образом, сейчас возник риск прихода на высшую должность в Украине случайного человека – без политического опыта, с неясными планами и неустановленными членами команды. В таких условиях естественно растет тревога за будущее Украины, которая уже пятый год обороняется от России.

Как потенциальный президент поведет себя по отношению к оккупированным территориям – Крыму и ОРДЛО? Какие у Зеленского обязательства и отношения с олигархами и беглыми чиновниками времен Януковича? Будут ли продолжены начатые реформы? Сохранится ли темп закрепленного в Конституции курса в ЕС и НАТО, а также какой настоящий смысл в референдуме по этим вопросам? Эти и многие другие вопросы остаются без надлежащего понимания.

В странах с сильными государственным институтами предохранителем от необдуманных действий первого лица государства выступают другие ветви власти - например, сильный парламент. Так произошло в США, где Конгресс «гасит» инициативы победившего бизнесмена Дональда Трампу по сближению США с Россией, отмене медицинской реформы, строительству стены с Мексикой и т.п.

Фото: EPA/UPG

Учитывая большие риски с приходом Зеленского на должность президента в украинском политикуме возобновились разговоры о необходимости проведения конституционной реформы – обесценить кресло президента, сделав центром принятия решений парламент, а фактическим главой государства – премьер-министра. Для этого у президента надо отобрать ряд полномочий – например, назначать главу МИД, Минобороны, СБУ и Генпрокурора, оставив ему только сугубо церемониальные полномочия.

Вероятность такого сценария высока и он может быть запущен после второго тура президентских выборов – в случае поражения действующего президента. Ранее идею «Народного фронта» об ограничении полномочий президента Петр Порошенко не поддерживал, а сейчас данные изменения для него – шанс продолжить политическую борьбу, но уже за премьерское кресло. Вероятно, что такой сценарий поддержат и другие ключевые игроки в парламенте – прежде всего, Юлия Тимошенко.

В случае переформатирования эффективность управляемости государством снизится, возникнет необходимость бОльшего количества согласований и переговоров, договоренностей и «договорняков». Но и создается более устойчивая система балансов и противовесов, появляется предохранитель от волюнтаристских деяний одного лица, которое (в силу своего мировозрения, подготовки или заинтересованности) может единолично принимать вредные для страны решения. Главную скрипку в этом случае будут играть политические партии.

Подобные примеры переформатирования политических систем даже на постсоветском пространстве – не новость. Тут можно вспомнить Грузию и Молдову. И если в Молдове между президентом и парламентом продолжается настоящая война – в пользу депутатов, то в Грузии с недавних пор пошли еще дальше: следующего президента будут избирать не на всенародном голосовании, а в парламенте.

Предлагаем посмотреть на эти примеры подробнее.

Грузия – борьба с наследием Саакашвили

Здесь президентские полномочия в новейшей истории ограничивали дважды. Сначала Михаил Саакашвили под конец своего второго срока поменял Конституцию (в 2010 году), сократив полномочия президента и перераспределив их между парламентом и правительством. Согласно обновленной Конституции, президент Грузии сохранял за собой звание главы государства, остался высшим политическим должностным лицом – но без исполнительных функций.

Причиной таких изменений было намерение Саакашвили остаться у власти, пересев в кресло премьера после истечения своего второго президентского срока. Однако он проиграл парламентские выборы и, опасаясь оппозиции, даже не дожидаясь окончания президентского срока улетел сначала в Брюссель, а затем перебрался в США.

Фото: EPA/UPG Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили выступает в поддержку Григола Вашадзе во время видеообращения на митинге в Тбилиси, 02 декабря 2018.

Второй раз полномочия президента Грузии были пересмотрены уже в 2018 году. Саакашвили пропал с политической карты Грузии, страной руководили его оппоненты из партии «Грузинская мечта», подконтрольной олигарху Бидзине Иванишвили.

Изменения касались большей части статей и фактически завершили переход к парламентской модели правления. Так, по новой конституции выборы 2018 года стали последними прямыми выборами президента Грузии – с 2024 года президент страны будет избираться уже не в ходе всеобщего голосования, а избирательной коллегией из 300 представителей.

Грузинский президент по-прежнему может миловать осужденных, предоставлять гражданство Грузии и представлять страну на международной арене, но все шаги при этом должны быть согласованы с правительством. Президент уполномочен назначать местные, парламентские и досрочные выборы. Согласно новой конституции он, однако, лишается права "просить обсуждения вопроса на заседании правительства и принимать участие в этом обсуждении". Также с него снимается обязанность "обеспечивать функционирование государственных органов в рамках конституционных полномочий". Негусто.

Молдова – война президента и парламента

С 1996 года президента Молдовы избирал парламент страны. Но в 2016 году состоялись первые за десять лет прямые выборы: первый тур 30 октября, а второй 13 ноября. В результате проевропейскую коалицию и ее кандидатов победил пророссийский популист Игорь Додон, который обещал разорвать Ассоциацию с ЕС и завести Молдову в Таможенный союз; не допустить вступления Молдовы в НАТО и даже выгнать из страны ее Офис; сохранить верность молдавской церкви Московскому патриархату.

При этом Молдова уже давно страна парламентско-президентская, у президента полномочий мало – все ключевые решения принимает парламент, который и формирует правительство. Ключевое влияние на парламент – у местного олигарха, лидера «Демократической партии» Молдовы Владимира Плахотнюка.

Итак, президент большинство полномочий осуществляет, так или иначе, согласовывая свою деятельность с другими ветвями власти. Главу Нацбанка, Счетной палаты, нацкомиссии по финансовому рынку (НКФР) назначает парламент по представлению спикера.

ЦИК состоит из 9 членов, 8 из которых назначает парламент, а одного президент. Председателя ЦИК избирают большинством голосов членов ЦИК.

Президент «представляет страну на международной арене, является гарантом суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности страны, Главнокомандующим вооруженными силами». При этом армия в мирное время подчиняется министру обороны, который является и командующим армии, и руководит ею с помощью Генштаба. Президент может объявлять частичную или всеобщую мобилизацию, но только с согласия парламента. Командование же всеми вооруженными силами президент принимает только в случае военной агрессии.

Фото: EPA/UPG

Еще президент может отправить любой закон на доработку в парламент, отказавшись его подписывать. Но если за документ повторно проголосуют в парламенте и вновь направят главе государства, президент должен будет его подписать, даже если в документе не изменилась ни одна запятая. Все международные договора, которые заключает президент, должен ратифицировать парламент.

В общем, самостоятельных полномочий у главы государства не слишком много. Например, он может самостоятельно присвоить гражданство или лишить его, наградить (в том числе и почетным званием), присвоить дипломатический ранг. Даже послов президент аккредитует и назначает по предложению правительства.

Мало того, проевропейская коалиция в парламенте использовала паузу в 40 дней между выборами (13 ноября) и инаугурацией (23 декабря) для того, чтобы еще больше ограничить и так скромные полномочия пророссийского главы Молдовы Игоря Додона.

Например, за этот период Додон оказался без своего генпрокурора. По закону прокуратура независима от законодательной, исполнительной и судебной властей, любой политической партии или общественно-политической организации, а также каких-либо иных учреждений, организаций или лиц. Вмешательство в деятельность прокуратуры запрещается. А генпрокурора выбирает аналог украинского Высшего совета юстиции, раз в год он отчитывается перед парламентом. Указ о его назначении подписывает президент.

Но 8 декабря 2016 года действующий на то время президент Николай Тимофтэ подписал указ о назначении генеральным прокурором Эдуарда Харунжена – сразу на 7 лет (дольше срока полномочий президента). И хотя Додон сразу же заявил, что не признает законность назначения нового генерального прокурора президентом, а его сторонники обратились в Конституционный суд с требованием проверить законность президентского указа о данном кадровом назначении, суд решил, что президентское назначение состоялось законно.

А уже 9 декабря 2016 года Парламент принял отдельный закон №270 «О внесении изменений и дополнений к некоторым законодательным актам», который лишил президента Додона контроля еще над рядом структур.

Так, главная спецслужба страны – Служба информации и безопасности (СИБ) из-под президентской опеки перешла под парламентский контроль. Соответствующим законом директора СИБ будет назначать парламент сроком на пять лет.

Также Служба государственной охраны перешла в подчинение правительству.

А решения об участии военного контингента Молдовы в международных операциях принимается теперь не президентом, а постановлением парламента по предложению правительства.

Фото: EPA/UPG Владимир Путин и Игорь Додон встречались в Сочи, 10 октября 2017.

Таким образом, после внедренных изменений пророссийский Додон сейчас связан по рукам-ногам и не может развернуть Молдову в сторону России как бы того не хотел. А если парламенту нужна подпись президента, но он отказывается, то начал применятся такой прием как временное лишение полномочий президента .

Первый раз Конституционный суд Молдовы сделал это, когда президент Додон отказался назначать министром обороны Евгения Стурзу. Тогда КС временно прекратил полномочия Додона и разрешил спикеру молдавского парламента Андриану Канду назначить министра. А после этого назначения президенту Додону вернули его полномочия.

Затем КС Молдовы предпринял такой же шаг, когда Додон отказался подписать закон о запрете трансляции российских информационных, аналитических и политических программ на территории Молдовы (закон «о борьбе с иностранной пропагандой»), а также назначить шесть новых министров взамен отставленных.

На этот раз спикер парламента Канду одним махом и закон подписал за президента, и всех шестерых министров (МИДа, Минэкономики, Минздрава, Минюста, Минсельхоза и Министерства труда и соцзащиты), назначению которых противился Додон, привел к присяге в резиденции главы государства. Вступила в должность и новый вице-премьер по реинтеграции.

Такое противостоящие между парламентом и президентом Молдовы превратило действующего главу государства в обычную декорацию.