Порошенко: Верховным главнокомандующим не может стать человек с наркозависимостью

Действующий президент, кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил о намерении в начале следующей недели пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (World Anti-Doping Agency, WADA), как это ранее предложил кандидатам в президенты боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко.

Об этом Порошенко сказал в прямом эфире телеканала "Украина".

"Немедленно, как сказал Владимир Кличко, в начале следующей недели приедет сюда и руководство, и эксперты этой организации. И я хочу заявить: я эти тесты пройду сразу же по прибытию. Считаю, что это чрезвычайно важно. Считаю, что является чрезвычайно большой угрозой, когда есть подозрение, что кандидатом в президенты, даже президентом Украины может стать человек, Верховным главнокомандующим, который не исключено, что имеет наркотическую зависимость", - заявил президент.

Ранее завершивший карьеру в 2017 году экс-чемпион мира Владимир Кличко записал видеообращение, в котором призвал кандидатов в президенты пройти квалифицированный повторный тест на наличие в крови запрещенных препаратов или алкоголя.

"Не обманывайте себя и нас, граждан Украины, которые хотят выбрать "чистого" президента", - заявил он и предложил оплатить расходы на пересдачу анализов кандидатами.

Напомним, 3 апреля, Зеленский записал видеообращение, в котором позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр. "Кандидаты должны пройти обязательно медицинскую экспертизу, чтобы показать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов... Стране нужен здоровый президент", - заявил Зеленский.

5 апреля Порошенко сдал анализы на территории НСК "Олимпийский", а Зеленский - в частной лаборатории.

Штаб Порошенко заявил, что Зеленский сдал анализы понарошку, а не всерьез.

В тот же день Зеленский выложил в Facebook результаты исследования на наркотики с датой взятия крови 2 апреля, а потом поменял на 5 апреля.