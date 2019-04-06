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Боевики "ЛНР" не пустили представителя ОБСЕ Тони Фриша к троим заключенным в СИЗО

Сам Фриш при этом успел сняться в видео, которое боевики используют для пропаганды.

Боевики "ЛНР" не пустили представителя ОБСЕ Тони Фриша к троим заключенным в СИЗО
Тони Фриш
Фото: grushevskogo5.com

Боевики "ЛНР" отказали координатору гуманитарной подгруппы ТКГ от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Тони Фришу в посещении украинских заложников, содержащихся в Луганском СИЗО. Об этом сегодня сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Сегодня координатор ОБСЕ Фриш посетил тюрьмы в оккупированном городе, боевики отказалась предоставить ему встречу с нашими заложниками Деевым, Иванчуком, Орищуком, на чем настаивала украинская сторона. И позволили посетить только троих других незаконно удерживаемых заложников", - написала Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

Несмотря на требования украинской стороны, к заложникам ни разу не допускали ни Международный Комитет Красного Креста (МККК), ни ОБСЕ. "У нас есть все основания для серьезного беспокойства этим фактом и полной изоляцией украинских военных, незаконно удерживаемых оккупантами", - подчеркнула первый вице-спикер.

Геращенко выразила возмущение действиями РФ, в результате которых украинских военнослужащих и подконтрольных России представителей оккупационной власти держат в ОРДЛО. Она отметила, что совместно с представителями Службы безопасности Украины подготовила письма в Министерство иностранных дел Украины и к представителю ОБСЕ в ТКГ Мартину Сайдику с протестом относительно недопуска к украинским военнопленным.

Геращенко добавила, что посол Фриш "позволил себе в оккупированном Донецке стать участником съемок антиукраинского пропагандистского видео пророссийскими сепаратистами и РФ", что требует отдельной реакции со стороны украинского МИД.

Напомним, Служба безопасности Украины ранее сообщила о жестоком обращении с украинскими пленными в ОРДЛО. Служба, в частности, опубликовала показания 435 бывших заложников о пытках, которые к ним применяли боевики "ДНР" и "ЛНР" и их российские кураторы.

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