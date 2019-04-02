Суд рассмотрит досрочное освобождение бизнесмена, осужденного за организацию покушения на Бабченко (обновлено)

Адвокат заявил о тяжелой болезни Бориса Германа и попросил проводить заседание в закрытом режиме.

Ирпенский городской суд Киевской области начал рассматривать вопрос досрочного освбождения бизнесмена Бориса Германа, осужденного за организацию несостоявшегося убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сказала судья Яна Шестопалова.

Суд начал заседание около 14:50 суд. Адвокат Евгений Солодко категорически запретил журналистам себя фотографировать и потребовал удалить снимки. Также адвокат попросил суд проводить заседание в закрытом режиме: по его словам, к осужденному применялись меры безопасности как к свидетелю, а именно, он находился в следственном изоляторе СБУ.

По словам Солодко, Герман на данный момент остается свидетелем в ряде уголовных процессов.

При этом он признал, что материалы дела не содержат гостайну.

"Большой интерес к этому процессу со стороны посторонних лиц подтверждает мои опасения (об опасности для Германа)", - заявил адвокат.

Прокурор выступил против проведения закрытого заседания.

Солодко просит суд досрочно отпустить Германа из тюрьмы в связи с тяжелой болезнью.

На суде присутствуют прокурор и представитель Бучанской исправительной колонии, где находится Герман. Сам осужденный общается с судом по видеоконференцсвязи.

В итоге суд удовлетворил просьбу Солодко и закрыл процесс от СМИ.

Обновление. Медицинская экспертиза состояния здоровья осужденного за подготовку убийства журналиста Аркадия Бабченко бизнесмена Бориса Германа завершилась, суд рассмотрит вопрос его освобождения 26 апреля. Об этом сказал один из участников судебного заседания, пожелавший остаться неизвестным. "Врачебно-медицинская комиссия завершилась и предоставила суду заключение", - сообщил он. намекнув, что у Германа диагностировано заболевание, которое позволяет досрочно освободить его из-под стражи, пишут "Украинские новости".

Напомним, 30 августа Голосеевский районный суд Киева приговорил Германа к 4,5 годам лишения свободы за причастность к организации убийства Бабченко.

29 мая 2018 года СБУ инсценировала убийство Бабченко и задержала украинского бизнесмена Германа по подозрению в организации этого преступления по заказу российских спецслужб.