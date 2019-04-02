Окружной админсуд Киева проведет прения по делу о национализации "Приватбанка" в закрытом режиме

Окружной административный суд Киева объявил перерыв в деле по иску Игоря Коломойского о национализации Приватбанка. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Следующее заседание состоится 18 апреля, оно также будет в закрытом режиме.

1 апреля Окружной админсуд Киева завершил слушание этого дела по существу, предоставив сторонам время до вторника для подготовки к судебным прениям.

Согласно базе судебных решений, производство по этому административному делу было открыто по решению суда от 14 июня 2017 года.

Основатель и бывший владелец банка Игорь Коломойский просит суд признать противоправными и отменить решение правления Национального банка об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных, решение об утверждении предложения НБУ об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, а также решение ФГВФЛ о введении временной администрации в банке и делегирование полномочий временного администратора соответствующего банка.

Напомним, 18 декабря 2016 правительство приняло решение о национализации Приватбанка. Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн.