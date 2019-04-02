​Полторак при увольнении с военной службы получил 1,9 млн гривен

Министр обороны Степан Полторак при увольнении с военной службы получил от Министерства обороны почти 1,9 млн гривен и еще 35,6 тысяч гривен - от воинской части А2788.

Об этом говорится в его декларации за 2018 год.

Всего за прошлый год министр заработал 3,4 млн гривен в виде это денежной выплаты, зарплаты по основному месту работы, процентов по банковским вкладам, пенсии и выплат от Харьковского горсовета.

Его жена за 2018 год задекларировала 84 тысячи гривен доходов.

У Полторака есть наличные средства на сумму 162 тыс. долларов, а также 1,093 млн грн и 21,6 тыс. долларов на банковских счетах, у его жены – 180 тыс. грн и 93 тыс. долларов наличными, а также 632 тыс. грн, 20,6 тыс. евро на счетах в банках.

Министр не владеет недвижимым имуществом, но арендует номер в отельном комплексе у Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Украины площадью 41,65 кв. м и пользуется квартирой 90,7 кв. м в Киеве, а его жена владеет квартирой в Харькове площадью 66,7 кв. м.

Согласно декларации, супруга Полторака владеет автомобилем Mini Cooper 2015 года выпуска.

Напомним, 13 октября 2018 года президент Петр Порошенко уволил Полторака с военной службы для того, чтобы министр мог сохранить свой пост: должность министра обороны с 1 января стала гражданской.

Степан Полторак занимает должность министра обороны с октября 2014 года. До этого он был утвержден в должности командующего Национальной гвардии Украины. В 2015 году Порошенко присвоил Полтораку звание генерала армии.