Дети убитого журналиста Хашогги получили компенсацию от Эр-Рияда, - СМИ

Два сына и две дочери Хашогги получили дорогую недвижимость и ежемесячные пятизначные выплаты.

Дети убитого в октябре прошлого года журналиста Джамала Хашогги получили от властей Саудовской Аравии дорогую недвижимость и ежемесячные пятизначные выплаты в качестве компенсации.

Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших сотрудников саудовского правительства, а также людей, близких к семье Хашогги.

Таким образом, по мнению источников издания, власти пытаются призвать детей Хашогги быть сдержанными в публичных заявлениях об убийстве отца. До сих пор два сына и две дочери Хашогги не подвергали правительство Саудовской Аравии жёсткой критике.

Компенсация была одобрена королем Салманом, который признал, что "была совершена большая несправедливость", и "необходимо изменить сложившуюся ситуацию", отмечает издание.

Напомним, Хашогги, который бежал из Саудовской Аравии и имел вид на жительство в США, где писал критические статьи о своей стране для газеты The Washington Post, пропал 2 октября прошлого года после того, как вошел в саудовское консульство в Стамбуле. Он планировал получить документ о разводе для того, чтобы заключить новый брак.

Турецкая власть заявила, что журналиста пытали и убили в консульстве. Турецкие и американские спецслужбы считают, что к убийству может быть причастно высшее руководство Саудовской Аравии, в частности наследный принц Мухаммед бин Салман. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал гибель Хашогги "зверским убийством".

Тело журналиста до сих пор не найдено.

Саудовская Аравия под сильным давлением мирового сообщества признала, что Хашогги был убит. По версии Эр-Рияда, журналист, критиковавший власти Саудовской Аравии, погиб в результате драки в консульстве. Однако наблюдатели сильно сомневаются в правдивости этой версии.