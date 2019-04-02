Порошенко - избирателям Зеленского: "Представлять Россию будет не Галкин и не Петросян"
Порошенко - избирателям Зеленского: "Представлять Россию будет не Галкин и не Петросян"
Арсен Аваков: Зеленский – порядочный человек из другого мира
Арсен Аваков: Зеленский – порядочный человек из другого мира
"ЗЕвечеринка", “Антипутін”, оптимистка ЮВТ и даже Арсен Аваков. День в штабах.
"ЗЕвечеринка", “Антипутін”, оптимистка ЮВТ и даже Арсен Аваков. День в штабах.
ЗЕвечеринка
ЗЕвечеринка
Юлия Тимошенко: «Не поражение, а только начало»
Юлия Тимошенко: «Не поражение, а только начало»
“Антипутін” або Як Порошенко збирається перемогти Зеленського
“Антипутін” або Як Порошенко збирається перемогти Зеленського
​Тимошенко: во втором туре мы с Зеленским будем конкурентами
​Тимошенко: во втором туре мы с Зеленским будем конкурентами
Зеленский отреагировал на "марионетку Коломойского"
Зеленский отреагировал на "марионетку Коломойского"
Зеленский выиграл больше военных спецучастков в зоне ООС, чем Порошенко
Зеленский выиграл больше военных спецучастков в зоне ООС, чем Порошенко
ГлавнаяПолитика

Руководство "Укроборонпрома" проверят на полиграфе по приказу Порошенко

Несмотря на приказ главы государства, подозреваемые должны дать свое согласие на проверку.

Руководство "Укроборонпрома" проверят на полиграфе по приказу Порошенко
Фото: ukrspecexport.com

Президент Петр Порошенко поручил Кабинету Министров проверить руководство государственного концерна "Укроборонпром" на полиграфе. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главы государства.

Порошенко провел совещание с секретарем СНБО Александром Турчиновым и его заместителем Сергеем Кривоносом.

"Мы обращаемся к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава Государственного концерна "Укроборонпром". Отдельно подготовьте списки тех, кто должен пройти исследование. Прошу включить туда и руководителей государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса - и руководителей предприятий, и тех, кто отвечает за финансовую деятельность", - сказано в заявлении по итогам заседания.

Глава государства принял доклад Кривоноса относительно предложений по проверке "Укроборонпрома" и реформированию оборонного сектора. В случае выявления правонарушений Порошенко поручил направлять их к контрразведке Службы безопасности Украины или другие правоохранительные органы.

На основании рекомендаций замсекретаря СНБО он обратится к правительству о немедленном финансировании международного аудита «Укроборонпрома» и принятии решения до конца апреля.

Президент отметил важность ускорения рассмотрения в Раде законопроекта об изменениях норм государственного оборонного заказа и ее раскрытия, что поддерживают международные партнеры.

Проверку деятельности «Укроборонпрома» намерена провести Счетная палата, а Турчинову было поручено контролировать вопрос и доложить о результатах проверки Порошенко.

Напомним, 16 марта Порошенко поручил Кабинету Министров провести публичный аудит "Укроборонпрома" до 16 апреля. Проверки предприятия начались после публикации журналистского расследования о коррупции в оборонной сфере.

Согласно украинскому законодательству, проверка на полиграфе является добровольной, испытуемый должен дать письменное согласие на проведение теста. При этом доказательства, полученные с помощью полиграфа, могут использовать в суде только как косвенные улики.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также