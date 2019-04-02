Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов задекларировал 2,2 млн гривен доходов за 2018 год. Его доход составили 711 тысяч гривен зарплаты и более 1,3 млн гривен в виде процентов от вкладов в Государственном Ощадном банке.

Декларация Турчинова обнародована в публичном реестре НАПК.

Совместно с женой Турчинов задекларировал 200 тыс. гривен возмещения Фондом гарантирования вкладов в рамках гражданско-правового дела.

Его супруга получила 1,2 млн гривен доходов за 2018 год, 900 тыс. гривен из которых – за продажу автомобиля Тoyota Highlander 2013 года выпуска (взамен она купила Toyota Prado 2018 года выпуска стоимостью 1,1 млн гривен).

За год Турчинов накопил более 1 млн гривен сбережений, а всего его сбережения составляют более 1,7 млн в долларовом эквиваленте. По состоянию на 31 марта на счетах в Ощадбанке у секретаря СНБО было более 1 млн долларов (в 2017 было 965 тыс., в 2016 - 735 тыс.), почти 10 тыс. евро и 250 тыс. гривен (было 50 тыс.), а наличными – еще 700 тыс. долларов и 3 тыс. евро.

С апреля 2018 года у Турчинова появилось право пользования частью жилого дома на 83 кв. м. в Белогородке Киевской области, которую арендует его жена у компании своей матери "Экостильком".

Также Турчинов указал в декларации, что с 2013 года имеет право собственности на товарные знаки "За Батьківщину" и "Объединенная оппозиция "За Батьківщину".

Остальные сведения в декларации секретаря СНБО за 2018 год не отличаются от внесенных в предыдущую.

Из ценного имущества, стоимость которого превышает 100 прожиточных минимумов, Турчинов задекларировал 27 старинных книг: Библии Vulgata, Bibl, Holly Bible, еще три Библии и старинную Библию в 3 томах, 13 Евангелий, 2 "Трефологиона", 2 "Апостола", "Сказания", книги "Figures de la Bible" и "Bybelse Historien" в 2 томах.

Также в его собственности есть 12 ценных картин и набор из часов и двух подсвечников, стоимостью более 100 прожиточных минимумов.

Из недвижимости в совместной собственности с женой у секретаря СНБО есть квартира в Киеве площадью 382 кв. м (стоимостью 2,6 млн гривен на 2009 год) и два машиноместа.

Турчинов является членом Национального союза писателей и задекларировал авторское право на художественный фильм "Иллюзия страха", 4 литературных произведения ("Иллюзия страха", "Свидетельство", "Тайная вечеря", "Пришествие"), 7 монографий (по теневой экономике и налогообложению) и 6 авторских свидетельств.