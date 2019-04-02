ЦИК обработал 99,2% электронных бюллетеней

Центральная избирательная комиссия обработала 99,2% электронных протоколов по результатам первого тура выборов президента Украины. По данным ЦИК, актер Владимир Зеленский получает 30,22% голосов избирателей, на втором месте - действующий президент Петр Порошенко - его поддержали 15,92% избирателей.

Соответствующая информация опубликована на сайте ЦИК.

Третье место на выборах заняла Юлия Тимошенко (13,39%), далее следуют Юрий Бойко (11,68%), Анатолий Гриценко (6,91%), Игорь Смешко (6,03%), Олег Ляшко (5,48) и Александр Вилкул (4,15%).

Фото: cvk.gov.ua

Полностью подсчитаны голоса избирателей в Полтавской, Сумской, Ровенской, Харьковской и Черкасской областях. Наименьший процент обработанных протоколов на данный момент - в Киевской области (96,2%).

Напомним, воскресенье, 31 марта, в Украине прошел первый тур выборов президента. До 10 апреля ЦИК должна объявить официальные результаты голосования. По предварительным данным, во второй тур проходят Зеленский и Порошенко, голосование, как ожидается, назначат на 21 апреля.