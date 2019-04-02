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​ENEMO признала выборы в Украине демократическими

Незначительные неточности и нарушения не повлияли на результаты голосования.

​ENEMO признала выборы в Украине демократическими
Фото: EPA/UPG

Миссия Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) считает, что первый тур выборов президента Украины прошел прозрачно и соответствовал международным стандартам.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава миссии Златко Вуйович.

"Незначительные неточности и нарушения в день выборов не повлияли на результаты выборов, хотя нарушения правил агитации ограничивало честную конкуренцию среди кандидатов", - сказал он.

Наблюдатели находились на 103 участках во время их открытия и оценили процесс как упорядоченный и отвечающий установленным процедурам. 

ENEMO зафиксировали несколько нарушений тайны голосования и жалобы избирателей, которых не оказалось в списках

Наблюдатели признали, что процедура подсчета голосов была соблюдена, а отклонения не повлияли на легитимность результатов.

Напомним, что ранее положительную оценку украинским выборам дали канадские наблюдатели из CANADEM и наблюдатели ОБСЕ.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому 21 апреля состоится второй тур. В нем встретятся артист Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Петр Порошенко (15,92%).

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Источник: "Українські новини"
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