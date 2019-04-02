Обвинительный акт в отношении главы Госрезерва направлен в суд

Прокуратура города Киева завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении главы Государственного агентства резерва Украины Вадима Мосийчука, служебная халатность которого нанесла государству более 6 млн гривен ущерба.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Фейсбуке.

"Установлено, что в течение 2017 года чиновник, вопреки требованиям законодательства и рационального использования госсредств, принял ряд необоснованных управленческих решений, согласно которым более 14 тыс. тонн зерна, которые хранились на ГП «Хлебная база № 85» в Харьковской области, были перемещены на ГП «Златодар» в Черкасскую область", - говорится в сообщении.

Свое решение Мосийчук мотивировал тем, что зернохранилище находится рядом с зоной проведения АТО. Вместе с тем, в ходе досудебного следствия не было установлено никаких документально подтвержденных фактов угрозы потери материальных ценностей, а именно зерна, которое хранилось на территории ГП "Хлебная база № 85" из-за боевых действий на востоке Украины.

"Следствием принятия этого управленческого решения стали безосновательные расходы государственных средств для загрузки, разгрузки и транспортировки зерна на сумму более 6 млн гривен", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что следствие получило неопровержимые доказательства совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК, то есть ненадлежащего исполнения должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам и интересам отдельных юридических лиц.

Обвинительный акт в отношении чиновника направлен в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним, в начале октября прошлого года Генпрокуратура сообщила Мосийчуку о подозрении в нанесении государству 6 млн гривен ущерба. Позже Голосеевский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать паспорт для выезда за границу.

30 марта главе Госрезерва Мосийчуку вручили обвинительный акт в аэропорту.