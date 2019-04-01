Миссия Национального демократического института США призвала кандидатов в президенты провести дебаты

С 1992 года Национальный демократический институт провел в Украине 11 миссий по оценке выборов.

Первый тур выборов в Украине состоялся в конкурентных условиях, однако избирательная реформа не состоялась.

Об этом заявила 1 апреля в Киеве делегация международных наблюдателей, которую организовал Национальный демократический институт (США).

Делегация советует увеличить наказание за избирательные нарушения, а кандидатам принять участие в дебатах и воздержаться от распространения негатива и дезинформации, передает Радио Свобода.

"Уже второй раз после Революции достоинства и несмотря на российскую агрессию Украина провела выборы, которые отражают волю избирателей и соответствовали международным стандартам", - заявил сопредседатель делегации, бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

В то же время избирательный процесс выявил проблемы, считают международные наблюдатели. Кроме недостатков избирательного законодательства, существует беспокойство относительно прозрачности и беспристрастности органов, которые организовывали выборы, злоупотребления ресурсами и властью.

Уильям Тейлор также призвал к более активному участию в выборах выходцев из Донбасса и Крыма. "Это будет способствовать реинтеграции Украины после завершения войны", - считает он.

С начала работы в Украине в 1992 году Национальный демократический институт провел 11 миссий по оценке выборов. В состав нынешней делегации входят 36 человек из разных стран.

1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов на пост президента Украины, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах.

Ранее Порошенко заявил о необходимости дебатов во втором туре выборов президента. Зеленский заявил, что готов к ним. Однако советник Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что не видит смысла "начинать эти собачьи бои".