ГПУ не нашла оснований для избрания мер фигурантам оборонного скандала

В Генеральной прокуратуре Украины пока не видят оснований для избрания меры пресечения владельцу компании "Оптимумспецдеталь" Андрею Рогозе и его бизнес-партнеру Виталию Жукову.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"В настоящее время фактическим владельцам указанного предприятия Р. и Ж. сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины... Поскольку подозреваемыми Р. и Ж. в установленном законодательством порядке убытки, причиненные государственному бюджету, погашены в полном объеме до окончания досудебного расследования, учитывая требования и положения ст. 176-178 УПК Украины, мера пресечения в отношении их не избиралась в связи с отсутствием рисков, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 1 апреля 2016 года, внесенном в ЕРДР по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 УК Украины.

Указывается, что на основании официальных заключений ГФС следствием установлено, что должностными лицами ООО "Оптимумспецдеталь" при поставках запчастей и комплектующих на госпредприятия умышленно совершены действия по занижению суммы налоговых отчислений в госбюджет в размере 26,6 млн гривен.

В ГПУ отметили, что досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление вероятных соучастников совершенного преступления.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что фигуранты расследования Bihus.info Андрей Рогоза и Виталий Жуков стали подозреваемыми в рамках уголовного производства об уклонении об уплате налогов.

Напомним, что в конце февраля 2019 года вокруг "Укроборонпрома" возник громкий коррупционный скандал.

Журналисты Bihus.info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанилась между участниками схемы.

Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

Основными фигурантами расследования являются владелец компании "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогоза и его бизнес-партнеры Виталий Жуков и Игорь Гладковский, сын первого замглавы СНБО Олега Гладковского.

Игорь Гладковский называет это расследование фейком, но несмотря на это его отец Олег Гладковский был уволен с должности первого замсекретаря СНБО.