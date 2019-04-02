Материалы дела Януковича переданы в апелляционный суд

На приговор Оболонского суда адвокаты экс-президента ранее подали шесть апелляций и одну жалобу.

Оболонский районный суд Киева направил материалы дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене в Киевский апелляционный суд для рассмотрения апелляций стороны защиты. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

"Дело Януковича направлено в Киевский апелляционный суд. Направлены все материалы дела", - сказано в сообщении.

Вместе с материалами дела в апелляционный суд направлена и жалоба адвоката Александра Байдика на отказ суда в исправлении описок в приговоре.

Напомним, 20 марта Оболонский суд отказал защите Януковича в удовлетворении заявлений о разъяснении приговора по делу о госизмене на основании того, что приговор "изложен четкими и понятными словами и предложениями". Также суд отказал адвокатам в "исправлении ошибок" в приговоре по этому делу.

Кроме того, суд призвал защиту Януковича не подавать необоснованных заявлений и не препятствовать этим рассмотрению приговора в апелляционном суде.

6 марта апелляционный суд вернул приговор по делу о госизмене Януковича с апелляционными жалобами его адвокатов в Оболонский суд для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации, оправдав экс-президента по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины.