"НАБУ фальсифицировало дело по Мартыненко и "Восточному ГОКу" руками частной фирмы", - адвокат

НАБУ фальсифицировало фигурирование Николая Мартыненко и убытки по "Восточному горно-обогатительному комбинату" с помощью сомнительной частной фирмы. Об этом заявил адвокат Петр Бойко, сообщила пресс-служба экс-депутата.

По словам адвоката, в обвинениях НАБУ относительно Николая Мартыненко отсутствуют какие-либо убытки для государства. "НАБУ сфабриковало обвинения с помощью сомнительной частной фирмы, которая даже не прошла проверку качества услуг. Причем в теме поставки уранового сырья НАБУ придумало абсурдную формулировку", - сказал Бойко.

"Сначала НАБУ обратилось к государственным аудиторам. Но они дважды ответили, что убытков по работе "Восточного ГОКа" нет. То есть, дело надо было закрывать. Однако НАБУ идет в частную фирму "Профи-сервис", которая рисует для НАБУ то, что оно хотели услышать. Фирма придумала "ноу-хау" в судебных экспертизах - определение "утраченные активы", и на нем строится все обвинение. Если и есть где-то утраченные активы, то только в связи с захватом Крыма русскими оккупантами. Здесь же - это абсурд, любой платеж можно назвать "утраченным активом", - отметил адвокат.

"Однако лояльные к НАБУ эксперты из государственного института это подмахнули, - сказал Петр Бойко. - Но убытков все равно не было, как того требует закон для обвинения. Поэтому НАБУ пошло на подмену понятий и процессуальное мошенничество. Иначе распиаренное дело пришлось бы закрывать еще на этапе следствия", - отметил адвокат.

По его словам, рассмотрение в суде показало: "дело Мартыненко" сфальсифицировано от начала до конца. Поэтому ожидаем новых информационных атак. НАБУ будет пытаться дискредитировать экспертизы со стороны защиты", - сказал адвокат.

Пресс-служба Мартыненко также отметила политическую заангажированность НАБУ. "Директор НАБУ несколько лет пиарился на фейковом деле, а теперь Сытник надеется убежать от уголовной ответственности и получить депутатский иммунитет. Но ему придется отвечать перед законом за все злоупотребления", - заявили у экс-депутата.