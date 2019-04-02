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Полиция будет работать во время второго тура выборов так же эффективно, как и на первом туре, - Аваков

Правоохранители "репетируют" и подготовку и к парламентским выборам в октябре.

Полиция будет работать во время второго тура выборов так же эффективно, как и на первом туре, - Аваков
Фото: Макс Левин

Второй тур выборов президент Украины будет сложным, и правоохранители должны сработать так же эффективно, как 31 марта. Такое заявление сделал сегодня министр МВД Арсен Аваков в ходе совещания с силовиками, сообщает пресс-служба МВД.

"Я благодарю весь личный состав МВД, который был привлечен к работе во время первого тура выборов. Отработали очень хорошо. Превенция как символ этой избирательной кампании, сейчас сработала - это наша основная функция. Мы добились того, что день голосования был спокойный и уравновешенный. Это подчеркнули все международные наблюдатели и общественные организации", - сказал Аваков.

Министр подчернул, что второй тур выборов начнется сразу после того, как ЦИК объявит официальные результаты первого тура.

"Второй тур ... будет достаточно сложный, политическое противостояние будет наращиваться, но это никоим образом не должно влиять на функции правоохранителей. Избирательные институты будут делать свою работу, мы должны сделать свою работу и сработать 21 апреля так же эффективно, как 31 марта", - заявил Аваков.

Кроме того, глава МВД подчеркнул, что уголовные производства, созданные по фактам нарушения избирательного законодательства, должны быть расследовании и доведены до логического завершения.

"Это лучшая превенция на парламентские выборы, которые пройдут осенью", - подчеркнул Аваков.

Напомним, в ходе голосования 31 марта полиция открыла 60 уголовных производств, касающихся нарушений на выборах, и составила около 30 административных протоколов. Серьезных правонарушений в день выборов не зафиксировано.

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