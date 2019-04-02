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ЦИКу осталось обработать 0,32% электронных протоколов

Медленнее всего идет подсчет в Обуховском районе под Киевом - только 86%.

ЦИКу осталось обработать 0,32% электронных протоколов
Фото: РБК

Центральная избирательная комиссия Украины обработала уже 99,68% электронных протоколов в первом туре выборов президента Украины. Лидеры избирательной гонки не изменились: на первом месте с 30,22% голосов - актер Владимир Зеленский, на втором - действующий президент Петр Порошенко, у которого 15,95% голосов избирателей.

По состоянию на 19:00 подсчет голосов завершился в большинстве областей, наименьший процент обработанных протоколов - в Обуховском районе Киевской области (ТИО №94) - 86%.

Результаты обработки 99,68% протоколов
Фото: cvk.gov.ua
Результаты обработки 99,68% протоколов

Третье место на выборах заняла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (13,39%). Она уже заявила, что не признает поражение на выборах, но не будет оспаривать результаты голосования в суде.

Четвертый по популярности кандидат - Юрий Бойко (11,67%), далее идут Анатолий Гриценко (6,91%), Игорь Смешко (6,04%), Олег Ляшко (5,47%), Александр Вилкул (4,15%), Руслан Кошулинский (1,62%). Остальные 30 кандидатов набрали менее 1% голосов, избирательный рейтинг замыкает экс-глава ГФС Роман Насиров, которого поддержал 2571 избиратель (0,01%).

Напомним, воскресенье, 31 марта, в Украине прошел первый тур выборов президента. До 10 апреля ЦИК должна объявить официальные результаты голосования. По предварительным данным, во второй тур проходят Зеленский и Порошенко, голосование, как ожидается, назначат на 21 апреля.

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