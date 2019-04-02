В ЦИК начали поступать оригиналы протоколов по голосованию 31 марта

Центральная избирательная комиссия получила оригинальные бумажные протоколы с мокрыми печатями о результатах голосования избирателей за кандидатов в Президенты от 14 из 199 окружных избирательных комиссий.

Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов № 148 (Полтавская область), № 169 (Харьковская область), № 187 (Хмельницкая область), № 215, № 219, № 220 (Киев). По состоянию на 18:45 в ЦИК прибыли также протоколы и других территориальных округов: №№ 45, 51, 105, 134, 146, 149, 180, 187, 213.

Кроме того, комиссия внесла изменения в единые сметы расходов окружных избирательных комиссий 6 территориальных избирательных округов.

В заседании ЦИКа объявлен перерыв.

Напомним, по состоянию на 19:00 обработаны 99,68% электронных протоколов, по предварительным данным во второй тур выборов проходят кандидаты Владимир Зеленский и Петр Порошенко. После подведения официальных итогов первого тура ЦИК подаст представление о назначении второго тура голосования, как ожидается, он будет назначен на 21 апреля.