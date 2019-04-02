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В Одессе задержали консула Молдовы, в консульстве прошли обыски

Сергей Шептеличь подозревается в коррупции, он отправлен на родину.

В Одессе задержали консула Молдовы, в консульстве прошли обыски
Фото: npu.gov.ua

Консул Молдовы в Одессе Сергей Шептеличь был задержан во вторник сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры и Национального Центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).

В пресс-службе НЦБК сообщили, что перед задержанием силовики провели обыски в помещениях консульства и в квартире консула, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что консула подозревают в пассивной коррупции. По данным следствия, 6 апреля 2018 года консул Молдовы в Одессе незаконно выдал гражданину одной из арабских стран визу длительного пребывания в Молдове сроком на 60 дней. Взамен этого он получил 100 евро. В ходе предварительного следствия подозреваемый свою вину не признал.

Консул был доставлен на родину, суд вынес решение о запрете на выезд из страны в течение 30 дней.

Если подозреваемый будет признан виновным, то ему грозит штраф в размере от 1000 до 2000 условных единиц (около $2,9-5,8 тысяч), а также запрет на право занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Сергей Шептеличь - карьерный дипломат. Работал в центральном аппарате МИДЕИ в отделе дипломатического протокола. Это не первая его дипломатическая миссия. Он также работал в посольстве Республики Молдова в Москве, откуда его досрочно отозвали по "служебным причинам".

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