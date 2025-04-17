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Марк Карні провів дебати з лідером опозиції

Прем'єр Канади має непогані шанси зберегти посаду після виборів.

Марк Карні провів дебати з лідером опозиції
Марк Карні
Фото: EPA/UPG

У середу у Канаді відбулися перші передвиборчі дебати за участі лідера Ліберальної партії та чинного прем'єра Марка Карні і очільника опозиційних консерваторів П'єра Полієва. 

Як пише Reuters, головні кандидати на посаду голови майбутнього уряду спілкувалися з модераторами французькою мовою, адже дебати відбулися у Монреалі - найбільшому місті франкомовної провінції Квебек. Цей регіон має найбільшу кількість місць у Палаті громад і вважається ключовим для перемоги на виборах.

Карні заявив, що його досвід банківського менеджменту під час подолання криз робить його найкращою людиною для переговорів з президентом США Дональдом Трампом, який фактично погрожував анексувати Канаду.

Натомість Полієв звинуватив опонента та його політсилу в послабленні економіки країни та бажанні підняти податки. За 10 років перебування при владі ліберали, за версією опозиціонера, заважали розвитку в Канаді природних ресурсів.   

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