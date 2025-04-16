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Губернатор і генпрокурор Каліфорнії судитимуться з Трампом, щоб заблокувати мита

Трампа звинувачують у перевищення повноважень і завданні шкоди економіці держави.

Губернатор і генпрокурор Каліфорнії судитимуться з Трампом, щоб заблокувати мита
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом
Фото: скриншот відео

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом і генпрокурор Роб Бонта подадуть до суду на Дональда Трампа, щоб заблокувати запроваджені ним мита, пише The Guardian.

Трампа звинувачують у перевищенні повноважень та завданні «безпосередньої та непоправної шкоди» економіці держави.

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У позові йдеться про те, що конституція США прямо надає Конгресу повноваження запроваджувати тарифи і що використання президентом надзвичайних повноважень для односторонньої ескалації глобальної торговельної війни, яка вразила фондові ринки та викликала побоювання рецесії, є незаконним.

«Незаконні тарифи президента Трампа сіють хаос у сім'ях, бізнесі та економіці Каліфорнії, підвищуючи ціни та погрожуючи робочим місцям. Ми виступаємо на захист американських сімей, які не можуть дозволити хаосу продовжуватися», - заявив Ньюсом.

У позові йдеться, що закон не дає президенту США повноважень запроваджувати тарифи без згоди Конгресу. Посадовці просять суд оголосити тарифні розпорядження Трампа «незаконними та недійсними» та наказати Міністерству внутрішньої безпеки та Митної та прикордонної охорони припинити їх застосування.

«Каліфорнійці готуються до наслідків рішень президента. Від фермерів у Центральній долині до малого бізнесу в Сакраменто та стурбованих сімей за кухонним столом — ця гра, в яку грає президент, має цілком реальні наслідки для каліфорнійців у всьому нашому штаті», - поскаржився прокурор Бонта.

Каліфорнія - найбільший штат-імпортер США, він значною мірою залежить від торгівлі з Мексикою, Канадою та Китаєм. У скарзі губернатора і генпрокурора йдеться про те, що економічні наслідки тарифів Трампа для штату будуть «значними».

Крім того, після інформації про введення мит Ньюсом заявив, що його адміністрація добиватиметься укладання нових торгових угод з міжнародними партнерами, щоб звільнити Каліфорнію від мит у відповідь.

Цього тижня група адвокатів подала аналогічний позов від імені американських компаній, які імпортують товари з країн, на які поширюються мита, з проханням до Міжнародного торговельного суду США заблокувати мита Дональда Трампа.

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