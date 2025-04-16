Уряд Фінляндії продовжив закриття кордону з Росією

Росія може використовувати мігрантів на кордоні Фінляндії для впливу на соціальну стабільність країни та ЄС.

Фінляндія продовжила закриття пунктів пропуску на східному кордоні з Росією, відповідне рішення діятиме, до ухвалення урядом нового.

Про це повідомляється на сайті уряду Фінляндії.

"16 квітня 2025 року Уряд постановив, що пункти пропуску на східному кордоні залишаються закритими, а подання заяв про міжнародний захист – централізованим. Рішення залишатиметься в силі до подальшого повідомлення", — йдеться у повідомленні.

Пункти пропуску на сухопутному кордоні між Фінляндією та Росією були закриті з 15 грудня 2023 року на підставі рішення урдяу. Останнє рішення набрало чинності 15 квітня 2024 року. Прохання про міжнародний захист можна подавати в інших пунктах пропуску на зовнішніх кордонах Фінляндії, які все ще відкриті для повітряного та морського руху.

У заяві йдеться, що рішення про закриття кордону забезпечило бажаний ефект, і "інструменталізована міграція, яка почалася в листопаді 2023 року, наразі припинилася".

Уряд Фінляндії вважає, що Росія використовує мігрантів для тиску на безпеку та соціальну стабільність країни та ЄС. Ризик такої "інструменталізованої міграції" залишається високим.

"Ризик того, що інструменталізована міграція відновиться та розшириться, як це спостерігалося раніше, залишається вірогідним. Якщо це явище триватиме, це стане серйозною загрозою національній безпеці та громадському порядку Фінляндії", — зазначають у повідомленні.

Уряд продовжить стежити за ситуацією разом із прикордонною службою та іншими відомствами.