ЗМІ: Росія хоче купувати літаки Boeing за заморожені активи у разі припинення вогню в Україні

Після вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року компанія припинила свою діяльність у РФ, включно з роботою великого інженерного центру.

Росія звернулася до США з проханням дозволити їй купувати літаки Boeing, використовуючи гроші від мільярдів доларів із заморожених державних активів ‒ після припинення вогню в Україні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело у Москві.

“Хоча цей запит не є умовою згоди на перемир’я, Росія розуміє, що заморожені кошти не можуть бути використані для купівлі літаків без припинення вогню”, ‒ заявило джерело.

Угода про закупівлю літаків може стати частиною послаблення санкцій у разі припинення бойових дій, додає видання.

“США не будуть обговорювати будь-які економічні зобов'язання, доки не буде досягнуто припинення вогню”, ‒ заявив речник Ради національної безпеки Браян Хьюз у відповідь на прохання прокоментувати, чи хоче Росія купити літаки. Державний департамент відмовився від коментарів.

Американські законодавці підрахували, що російські активи в США становлять приблизно 5 мільярдів доларів. Загалом США та їхні союзники заморозили близько 280 мільярдів доларів у резервах російського центрального банку, понад дві третини яких заблоковано в Євросоюзі.

Росія публічно звернулася до США з проханням зняти санкції з її флагманської авіакомпанії ПАТ "Аерофлот" і дозволити відновити пряме авіасполучення між двома країнами. США публічно не відповіли на цю пропозицію.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року компанія Boeing припинила свою діяльність у Росії, включно з роботою великого інженерного центру.

Перспектива потенційного відновлення продажів Boeing до Росії зростає, оскільки американський літакобудівник зазнає тиску на інших ринках через глобальну тарифну війну, розпочату президентом Дональдом Трампом. Китай сказав своїм авіакомпаніям припинити приймати літаки американського виробництва, а Ryanair Holdings Plc заявила, що може затримати поставки Boeing пізніше цього року, якщо вони підпадають під тарифи.

“Аерофлоту” та іншим російським авіакомпаніям було заборонено в'їжджати в повітряний простір США та ЄС, а також купувати літаки Boeing і Airbus SE, запчастини та необхідне технічне обслуговування відповідно до санкцій, запроваджених у відповідь на війну.

Маючи флот, який значною мірою покладається на іноземні літаки в країні, яка охоплює 11 часових поясів, російські авіакомпанії спочатку були змушені розбирати деталі своїх реактивних літаків і шукати інші способи постачання компонентів і обслуговування, потенційно поставивши під загрозу стандарти безпеки.

Після початку вторгнення Росія захопила 400 іноземних літаків, які були орендовані її авіакомпаніями. Фонд національного добробуту Росії виділив 3,7 мільярда доларів на закупівлю літаків у міжнародних лізингових компаній для врегулювання претензій власників.

Станом на початок минулого року російські авіакомпанії закупили 165 літаків Boeing і Airbus або близько 40% від загального флоту Росії, повідомляє РБК з посиланням на власні підрахунки.