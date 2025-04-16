Британський суд постановив, що юридичне визначення жінки стосується біологічної статі

Рішення передбачає, що трансгендерна особа, яка має сертифікат, що визнає її як жінку, не повинна вважатися жінкою відповідно до закону про рівність.

Верховний суд Великої Британії постановив, що законодавство країни визначає “жінку” як людину, яка народилася біологічно жінкою. Суд задовольнив апеляцію шотландської групи, яка оскаржила законодавче визнання трансгендерних жінок, пише France24.

Постанова означає, що трансгендерна особа, яка має сертифікат, що визнає її як жінку, не повинна вважатися жінкою відповідно до закону про рівність.

Суддя Патрік Ходж сказав, що п’ять суддів одноголосно постановили, що “терміни «жінка» та «стать» у Законі про рівність стосуються біологічної жінки та біологічної статі”.

Але суд додав, що його рішення “не позбавляє захисту транс-людей”, які “захищені від дискримінації на підставі зміни статі”.

Справа пов’язана із законом 2018 року, ухваленим парламентом Шотландії, згідно з яким жінки повинні складати 50 відсотків у правліннях державних органів Шотландії. Цей закон включив трансгендерних жінок до свого визначення жінок.

Жіноча правозахисна група For Women Scotland (FWS) оскаржила цей закон, стверджуючи, що його перевизначення жінки виходить за межі повноважень парламенту. Але потім шотландські чиновники видали нові вказівки, в яких зазначено, що визначення жінки включає людину, яка має сертифікат про визнання статі.