У Німеччині лікаря звинувачують у 15 вбивствах пацієнтів паліативної допомоги

Злочини датуються періодом з вересня 2021 року по липень 2024 року.

Прокурори Берліна звинуватили лікаря у 15 вбивствах, стверджуючи, що він вводив смертельні дози ліків пацієнтам паліативної допомоги, пише DW.

40-річний лікар, який працював у бригаді паліативної допомоги в сестринській службі, ймовірно, діяв зі злого наміру та інших причин, зазначили правоохоронці.

За даними прокуратури, лікар, попередньо, вбив загалом 15 пацієнтів, яких доглядала сестринська служба, у період з вересня 2021 року по липень 2024 року.

Чоловік, ймовірно, вводив своїм пацієнтам анестезуючий препарат, а потім міорелаксант без медичної необхідності або їх відома та згоди. Останнє, як стверджується, призвело до паралічу дихальних м'язів, що призвело до зупинки дихання та смерті протягом кількох хвилин.

У деяких випадках підозрюваний, ймовірно, підпалював удома своїх жертв, щоб приховати свої дії.

Повідомляється, що жертвам було від 56 до 94 років.

Обвинувачений перебуває під вартою з серпня 2024 року і наразі не прокоментував обвинувачення. Прокурори домагаються довічної заборони на професійну діяльність для підозрюваного, який працював лікарем у кількох німецьких землях.

У ході розслідування прокуратура також розпорядилася про проведення ексгумацій і у деяких випадках розслідування все ще продовжується. Слідча група також вивчає записи пацієнтів лікаря щодо додаткових доказів.

Число загиблих може ще зрости, після того, як слідчі виявили більше можливих жертв, датованих 2021 роком.