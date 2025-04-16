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США погрожують Китаю підняти мита до 245%

Наразі американські мита для Китаю складають 145%.

США погрожують Китаю підняти мита до 245%
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США повідомила, що готова підвищити мита для Китаю.

Про це йдеться на сайті Білого дому. 

«У результаті дій Китаю у відповідь йому тепер загрожують тарифи в розмірі до 245% на імпорт у США», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, наразі американські мита для Китаю складають 145%.

Раніше понад 75 країн уже звернулися до Вашингтона з пропозицією обговорити нові торговельні угоди для скасування взаємних мит. Натомість Китай продовжив торгову війну зі США. Зокрема нещодавно Китай наказав авіакомпаніям припинити приймати поставки реактивних літаків Boeing на тлі торгової війни. Пекін також попросив китайських перевізників припинити будь-які закупівлі обладнання та деталей для літаків у американських компаній.

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