Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню

Речниця очолюваного Марком Рубіо Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що питання можливого послаблення санкцій Сполучених Штатів проти Росії не буде обговорюватися, доки не буде досягнуто припинення вогню, передає Інтерфакс-Україна.
"Я можу нагадати те, що було ясно з самого початку, не буде жодних переговорів, жодних рішень, жодних домовленостей, доки не припиниться бійня. І після Вербної неділі (коли стався удар по Сумах, – ред.) це очевидна динаміка, коли має бути більше питань про природу того, хто справді хоче миру та припинення вогню", – сказала Брюс, відповідаючи на запитання журналіста про хід переговорів між США та РФ і потенціальне послаблення санкційного тиску.
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Брюс назвала війну в Україні “м’ясорубкою” і зазначила, що поки ця ситуація не змінилась.
Вона також запевнила, що США продовжують працювати над припиненням вогню.
Втім варто зауважити, що США не підтримали заяву G7, у якій засуджується ракетний удар РФ по Сумах. У Штатах кажуть, що не підтримують заяву, бо працюють "над збереженням простору для мирних переговорів".