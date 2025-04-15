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WSJ: Рубіо і Келлог закликають Трампа бути жорсткішим з Путіним. Натомість Трамп і Віткофф вірять, що “Путін хоче укласти мир”

Тим часом вже понад місяць Москва під різними приводами не пристає на запропоноване Штатами припинення вогню.

WSJ: Рубіо і Келлог закликають Трампа бути жорсткішим з Путіним. Натомість Трамп і Віткофф вірять, що “Путін хоче укласти мир”
Фото: EPA/UPG

Декілька старших помічників президента Трампа радять йому більш скептично ставитися до прагнення Москви до миру з Україною, стверджуючи, що Путін ще не виявив справжньої зацікавленості в припиненні бойових дій, пише The Wall Street Journal. 

Група, до якої, за словами офіційних осіб США, входить держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник по Україні Кіт Келлог, рекомендувала бути більш обережними у спілкуванні з Путіним і зайняти більш жорстку позицію щодо вимог Москви, які стосуються територіальних поступок з боку Києва.

Трамп, однак, як і раніше стоїть на боці свого спецпредставника Стіва Віткоффа, який після зустрічей з Путіним вважає, що той хоче укласти мир, кажуть джерела видання.

Втім Росія відхилила заклик Трампа припинити вогонь і повільно пішла від його прагнення до часткового призупинення бойових дій, затягуючи час, наполягаючи на своїх досягненнях на полі бою та прагнучи до максимальних поступок у переговорах.

Трамп сподівається частково зупинити війну в Україні, щоб усунути перешкоду для зближення з Кремлем. Часом він виглядав нетерплячим щодо Путіна, але не виконав своєї погрози запровадити нові санкції проти російського експорту нафти.

Навіть радники Трампа, які виступають за більш жорсткий підхід до Москви, підтримують його мету зупинити трирічну війну. Але російська атака балістичними ракетами в неділю, внаслідок якої загинуло 34 мирних жителя і ще 100 було поранено в українському місті Суми, підкреслила розбіжності між членами вищої команди Трампа.

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