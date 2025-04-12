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Сибіга: Україна розраховує на активну роль Туреччини у підтримці мирних зусиль

Також глава МЗС України зазначив, що Туреччина допомагала у звільненні військовополонених.

Сибіга: Україна розраховує на активну роль Туреччини у підтримці мирних зусиль
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив Україна розраховує на активну роль Туреччини у підтримці мирних зусиль, двосторонні відносини із цією важливою країною Чорноморського регіону посилюватимуться.

Про це Сибіга заявив у інтерв'ю Укрінформу за результатами участі в Анталійському дипломатичному форумі.

“Туреччина – один з найважливіших наших стратегічних партнерів. Під час зустрічей з представниками Туреччини йшла мова про безпеку в Чорному морі і, можливо, участь Туреччини у майбутній безпековій інфраструктурі України, в майбутніх безпекових гарантіях. Ми у подальшому розраховуємо на активну роль Туреччини у підтримці наших мирних зусиль. Ми вітаємо ці зусилля”, – сказав Сибіга.

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Міністр також зазначив, що Туреччина відіграє надзвичайно важливу роль у Чорноморському регіоні.

“Туреччина допомагала нам у звільненні військовополонених. І все це залишається на порядку денному. Тому ми лише поглиблюватимемо двосторонні відносини з нашим стратегічним партнером Туреччиною”, – сказав Сибіга.

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