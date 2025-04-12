Сибіга повідомив генсеку ОБСЄ про порушення Росією енергетичного перемир'я

Також сторони обговорили зусилля зі встановлення миру в Україні.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з генеральним секретарем Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Ферідуном Сінірліоглу.

Про це Сибіга повідомив у соцмережах.

“Я зустрівся з генсеком ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу і розповів про нещодавні кроки України для наближення миру. Я поінформував генсека про факти порушень Росією режиму припинення вогню, а також про її невпинний терор проти мирного населення”, – йдеться у дописі.

Сибіга також наголосив на необхідності звільнити співробітників ОБСЄ Максима Петрова, Вадима Голду та Дмитра Шабанова, які понад три роки перебувають у незаконному ув’язненні Росії.