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Сибіга повідомив генсеку ОБСЄ про порушення Росією енергетичного перемир'я

Також сторони обговорили зусилля зі встановлення миру в Україні.

Сибіга повідомив генсеку ОБСЄ про порушення Росією енергетичного перемир'я
Андрій Сибіга та Ферідун Сінірліоглу
Фото: x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з генеральним секретарем Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Ферідуном Сінірліоглу.

Про це Сибіга повідомив у соцмережах. 

“Я зустрівся з генсеком ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу і розповів про нещодавні кроки України для наближення миру. Я поінформував генсека про факти порушень Росією режиму припинення вогню, а також про її невпинний терор проти мирного населення”, – йдеться у дописі.

Сибіга також наголосив на необхідності звільнити співробітників ОБСЄ Максима Петрова, Вадима Голду та Дмитра Шабанова, які понад три роки перебувають у незаконному ув’язненні Росії.

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