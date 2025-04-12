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Українські прикордонники знищили російські танки на Донецькому напрямку

Також ДПСУ знищили три багатоцільові легкі броньовані тягачі "МТ-ЛБ".

Українські прикордонники знищили російські танки на Донецькому напрямку
Фото: скрин відео

Бійці ДПСУ спільно із бригадами Сил оборони знищили три багатоцільові легкі броньовані тягачі "МТ-ЛБ", уразили ще один тягач, два танки і ремонтно-евакуаційний тягач "ВТ-55А" росіян в районі Кліщіївки Донецької області.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

"Спільно з бійцями 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" та 5-ї окремої штурмової Київської бригади пілоти "Феніксу" прикордонної бригади "Помста" зранку 12 квітня відбили масований механізований накат ворога у Донецькій області", — ідеться у повідомленні.

Завдяки успішним влучанням знищені три "МТ-ЛБ", ще один тягач уражений, з ладу виведені два ворожі танки та ремонтно-евакуаційний тягач "ВТ-55А".

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