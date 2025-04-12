Сили оборони: росіяни готуються до нових штурмів на Харківщині

На Харківському напрямку російська армія активно доукомплектовує свої підроздііли для поновлення штурмових дій на Харківському напрямку.

Про це інформують в ОСУВ "Хортиця".

Сили оборони розбили штурм росіян з п’яти бронемашин на Куп’янському напрямку. На Лиманському напрямку ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення у Серебрянському лісництві.

Військові наголошують, що противник не полишає спроб атакувати українські оборонні укріплення на Покровському напрямку, але без успіху.