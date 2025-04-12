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Сили оборони: росіяни готуються до нових штурмів на Харківщині

На Куп'янському напрямку ЗСУ розбили штурм росіян.

Сили оборони: росіяни готуються до нових штурмів на Харківщині
Фото: Сили оборони Запорізького краю

На Харківському напрямку російська армія активно доукомплектовує свої підроздііли для поновлення штурмових дій на Харківському напрямку. 

Про це інформують в ОСУВ "Хортиця".

Сили оборони розбили штурм росіян з п’яти бронемашин на Куп’янському напрямку. На Лиманському напрямку ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення у Серебрянському лісництві.

Військові наголошують, що противник не полишає спроб атакувати українські оборонні укріплення на Покровському напрямку, але без успіху.

  • Упродовж доби ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 101 авіаудару, скинувши 183 керовані бомби. Крім цього, здійснив понад 6400 обстрілів, з них 215 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2789 дронів-камікадзе.
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