Сили оборони: росіяни готуються до нових штурмів на Харківщині

На Харківському напрямку російська армія активно доукомплектовує свої підроздііли для поновлення штурмових дій на Харківському напрямку.
Про це інформують в ОСУВ "Хортиця".
Сили оборони розбили штурм росіян з п’яти бронемашин на Куп’янському напрямку. На Лиманському напрямку ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення у Серебрянському лісництві.
Військові наголошують, що противник не полишає спроб атакувати українські оборонні укріплення на Покровському напрямку, але без успіху.
- Упродовж доби ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 101 авіаудару, скинувши 183 керовані бомби. Крім цього, здійснив понад 6400 обстрілів, з них 215 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2789 дронів-камікадзе.