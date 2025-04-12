Росіяни атакували Київ та Харків "шахедами": є постраждалі

Мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Telegram повідомив про наслідки нічної російської атаки на столицю із застосуванням ударних безпілотників.

За словами міського голови, у Святошинському районі через падіння уламків "шахедів" виникла пожежа у нежитловому приміщенні. Двоє людей постраждали, медики надали їм необхідну допомогу.

У Дарницькому районі уламки призвели до руйнування приватного будинку. Там минулося без травмованих.

У Харкові, за повідомленням мера Ігоря Терехова, росіяни завдали три удари БПЛА, два з яких у Немишлянському районі. Від прильотів постраждала одна людина, її стан оцінюється як легкий.